Власник закладу харчування розібрав автентичну підлогу

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради оштрафувала власника піцерії Calcio Андрія Поліщука на 1700 грн. Підприємець самовільно провів ремонт у під’їзді, зруйнувавши частину памʼятки архітектури.

Йдеться про будинок на вул. Підвальній, 9. Раніше у Офісі охорони культурної спадщини повідомляли, що власник піцерії на першому почав самовільний ремонт у коридорі – зняв автентичну плитку, розібрав історичну підлогу, зруйнував стіни у під’їзді пам’ятки архітектури.

Тоді міська рада склала припис і звернулася в поліцію з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом нищення пам’ятки архітектури.

На засіданні адмінкомісії при виконавчому комітеті Львівської міської ради у вівторок, 7 травня, власника піцерії Андрія Поліщука оштрафували на 1700 грн.