Власника піцерії в центрі Львова оштрафували за самовільну перебудову памʼятки
Через руйнування памʼятки архітектури міська рада звернулась в поліцію
Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради оштрафувала власника піцерії Calcio Андрія Поліщука на 1700 грн. Підприємець самовільно провів ремонт у під’їзді, зруйнувавши частину памʼятки архітектури.
Йдеться про будинок на вул. Підвальній, 9. Раніше у Офісі охорони культурної спадщини повідомляли, що власник піцерії на першому почав самовільний ремонт у коридорі – зняв автентичну плитку, розібрав історичну підлогу, зруйнував стіни у під’їзді пам’ятки архітектури.
Тоді міська рада склала припис і звернулася в поліцію з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом нищення пам’ятки архітектури.
На засіданні адмінкомісії при виконавчому комітеті Львівської міської ради у вівторок, 7 травня, власника піцерії Андрія Поліщука оштрафували на 1700 грн.
Додамо, житловий будинок на вул. Підвальній, 9 є пам’яткою архітектури місцевого значення.