Власник закладу харчування розібрав автентичну підлогу

Львівська міська рада заявила, що власники піцерії Calcio на вул. Підвальній незаконно провели ремонт у підʼїзді, зруйнувавши частину памʼятки архітектури. Через незаконні роботи мерія звернулась в поліцію.

Як повідомили 15 квітня у Офісі охорони культурної спадщини, йдеться про будинок на вул. Підвальній, 9.

«Два місяці тому мешканці будинку на вул. Підвальній, 9 замінили зруйновані старі ворота, встановивши нові – деревʼяні з внутрішнім металевим каркасом. Але це викликало обурення з боку власника закладу харчування, що працює на першому поверсі будинку. Він, незважаючи на численні конфлікти з мешканцями та низку судових процесів, які тривають вже не перший рік, вважає себе управителем будинку», – повідомили в міськійраді.

Фото ЛМР

Зокрема, власник закладу почав самовільний ремонт у коридорі – зняв автентичну плитку, розібрав історичну підлогу, зруйнував стіни у під’їзді пам’ятки архітектури. Офіс охорони культурної спадщини вже склав протокол про правопорушення та видав припис із вимогою повернути будівлю до автентичного вигляду.

Також міська рада звернулася в поліцію з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом нищення пам’ятки архітектури.