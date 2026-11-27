Програма об'єднає традиційні міські святкування, благодійні ініціативи, виставки, концерти, майстеркласи та родинні заходи

У Львові з 5 грудня до 10 січня триватиме різдвяна програма, яка об'єднає традиційні міські святкування, благодійні ініціативи, виставки, концерти, майстеркласи та родинні заходи. У місті засвітять головну ялинку, відкриють різдвяну пошту та ярмарок, встановлять традиційну шопку й Дідуха. Також львів'ян і гостей міста запрошують на ходу звіздарів, фестивалі «Різдво в Гаю», «Велика коляда» та скорботну коляду на полях поховань захисників. Програму подій у Львові на Різдво у Львівській міській раді оприлюднили у п’ятницю, 26 листопада.

Цьогоріч різдвяна програма поєднає традиції святкування, культурні події та підтримку українського війська. Зокрема, кілька ініціатив долучаться до благодійного збору «ТВОРИ для війська», який реалізують спільно з фондом «Повернись живим». Мета збору – 7,7 млн грн на закупівлю наземних роботизованих комплексів для українських військових.

«Навіть у найскладніші часи важливо не втрачати те, що нас об’єднує, – наші традиції, віру та відчуття спільності. Адже Різдво – це завжди про родинність, тепло і підтримку одне одного. Саме з таким настроєм ми запрошуємо львів’ян та гостей міста долучатися до подій, які готуємо впродовж різдвяних свят», – зазначила керівниця управління культури Марта Бешлей.

Програма основних різдвяних подій у Львові

5 грудня, 18:00, пр. Свободи – відкриття головної ялинки.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Традиційно різдвяний сезон у Львові розпочнеться із засвічення головної міської ялинки. Її встановлять на площі перед Оперним театром. Засвічення буде відбуватися разом із хоровою капелою «Дударик», а також Олександром Божиком. Як і в попередні роки, верхівку дерева прикрасить протитанковий «їжак», виготовлений працівниками комунального підприємства «Львівелектротранс». Цей символ з'явився на міській ялинці у 2022 році та нагадує про війну й українських захисників, завдяки яким місто має можливість відзначати Різдво.

«Маємо гарні новини: нам уже вдалося обрати ялинку, яка стане головною окрасою Львова на різдвяні свята. Цьогоріч ми отримали понад 15 заявок із різних міст, зокрема зі Львова, Городка, Дрогобича та Самбора. Дуже тішить, що стільки людей готові поділитися своїми деревами. Перші заявки почали надходити ще в серпні, і ми раді, що змогли обрати головну ялинку міста з-поміж такої кількості пропозицій», – додала Марта Бешлей.

6 грудня – 6 січня, Палац Бандінеллі (пл. Ринок, 2) – різдвяна пошта.

Уже втретє у Львові працюватиме різдвяна пошта – особливий святковий простір, де мешканці та гості міста зможуть придбати авторські різдвяні листівки й надіслати їх своїм рідним та близьким. Пошту відкриють о 12:00 у Палаці Бандінеллі, де ще у XVII столітті діяла класична пошта європейського зразка.

Цього року Різдвяна пошта має благодійну мету. Усі кошти від продажу листівок спрямують на збір «ТВОРИ для війська», який реалізують спільно з фондом «Повернись живим». Його мета – зібрати 7,7 млн грн на наземні роботизовані комплекси для українських захисників.

До створення святкових листівок долучилися художники, дизайнери та фотографи в межах благодійної ініціативи «Подаруй листівку Львову». Відвідувачі також зможуть придбати листівки попередніх років – до завершення їхнього накладу.

Окрім цього, у просторі працюватиме експозиція «Різдвяне Калинцювання. Українська діаспорна листівка з колекції родини Калинців». На виставці представлять понад 40 різдвяних листівок 1960–1980-х років, створених українськими митцями в різних куточках світу. Експозиція познайомить відвідувачів із різдвяними традиціями української діаспори та поезією Ігоря Калинця.

10 грудня – 10 січня, Музей Міста (пл. Ринок, 1) – виставка «Наближення».

Це спільний мистецький проєкт львівських художниць Марії Кристопчук та Дзвенислави Загайської.

«Це виставка Марії Кристопчук та Дзвенислави Загайської, які переосмислюють канони Різдва й знаходять для цього власну візуальну мову. У своїх роботах мисткині звертаються до особистих переживань, пам’яті та матеріальності мистецтва, пропонуючи по-новому поглянути на традиційні різдвяні образи», – розповіла заступниця начальника управління туризму Наталія Хома.

Відкриття 10 грудня о 18:00.

13 грудня, з 16:00, Личаківське та Голосківське кладовища – передача Вифлеємського вогню.

Напередодні Різдва у Львові відбудеться традиційна передача Вифлеємського вогню на полях почесних поховань українських захисників. Це нагода вшанувати пам'ять полеглих військовослужбовців та підтримати їхні родини.

Личаківське кладовище:

16:00 – поле № 76 (вул. Вахнянина);

16:40 – поле № 67 (вул. Мечникова);

17:00 – поле № 86-А (вул. Мечникова);

18:00 – поле № 87 (вул. Пасічна).

Голосківське кладовище:

17:00 – поле № 34-В (вул. Миколайчука).

18 грудня, 18:00, пл. Ринок – відкриття різдвяної шопки.

На площі Ринок традиційно відкриють міську різдвяну шопку, яка вже понад десять років є одним із символів святкового Львова. Її створив майстер роботи з деревом, соліст гурту «Йорий Кльоц» Антон Лубій, який нині захищає Україну від російської агресії. Вже третій рік поспіль допомагає реставрувати шопку рідний брат Антона – Данило Лубій, студент Львівської національної академії мистецтв.

Різдвяна композиція складається із семи двометрових фігур, вирізьблених із тополі та розмальованих львівськими дітьми. Також у шопці є колиска з маленьким Ісусом та фігури ангелів на фасаді.

21 грудня – 6 січня, пл. Ринок – різдвяний ярмарок.

У центральній частині Львова працюватиме традиційний Різдвяний ярмарок, де відвідувачі зможуть придбати святкові товари, локальну продукцію та різдвяні смаколики.

«Особливістю цьогорічного ярмарку стане участь хору „Гомін“: для його сувенірної продукції облаштують окремий будиночок, а також спільно організовуватимуть колядування», – розповіла керівниця управління зовнішніх зв’язків та промоції Ольга Муль.

Цьогоріч на площі Ринок облаштують 37 торгових яток, у яких свою продукцію представлять місцеві фермери, крафтові виробники, підприємці та представники ветеранського бізнесу.

Графік роботи ярмарку:

у робочі дні – з 10:00 до 22:00;

у вихідні та святкові дні – з 11:00 до 23:00.

24 грудня, 12:00, пл. Ангелів – встановлення головного дідуха Львова.

Напередодні Різдва у Львові традиційно встановлять головного міського Дідуха – символ українських різдвяних традицій, пам'яті роду, добробуту та єдності поколінь. Чотириметровий різдвяний символ щороку оновлюють майстри Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

Встановлення Дідуха традиційно розпочнеться зі святкової ходи від міської Ратуші до площі Ангелів. Цьогоріч традиційну ходу з винесенням Дідуха супроводжуватимуть улюблені колядки у виконанні Соломії Чубай та Гордія Старуха, а також музика на старовинних традиційних інструментах. До святкової ходи запрошують долучитися всіх охочих.

25 грудня, з 11:00 до 14:00, Личаківське та Голосківське кладовища – скорботна коляда муніципального хору «Гомін».

У день Різдва Христового Львівський муніципальний хор «Гомін» виконає колядки на полях почесних поховань українських захисників. Скорботна коляда стане нагодою вшанувати пам'ять військовослужбовців, які віддали життя за Україну, та підтримати родини полеглих Героїв у різдвяний час.

Личаківське кладовище:

11:00 – поле № 76 (вул. Вахнянина);

11:20 – поле № 67 (вул. Мечникова);

11:40 – поле № 86-А (вул. Мечникова);

12:20 – поле № 87 (вул. Пасічна).

Голосківське кладовище:

13:20 – поле № 34-В (вул. Миколайчука).

25–27 грудня, Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17) – фестиваль пампуха та глінтвейну.

На відвідувачів чекатиме святковий ярмарок із різноманітними пампушками, гарячими напоями та різдвяними смаколиками. Подія має створити атмосферу традиційного львівського святкування Різдва.

25–27 грудня, Шевченківський гай (вул. Чернеча Гора, 1) – «Різдво в Гаю».

Упродовж трьох днів відвідувачі зможуть познайомитися з українськими різдвяними звичаями, побачити вертепи, послухати колядників та відвідати святково прикрашені музейні садиби. У програмі – жива шопка, різдвяні інтер'єри, колядування, частування чаєм за коляду та святкові екскурсії.

Основна програма «Різдва в Гаю»:

25–27 грудня – жива шопка, святкові інтер'єри в музейних садибах, виступи колядників і вертепів упродовж дня;

25 грудня о 14:00 – спеціальна екскурсія «Українське Різдво» з частуванням, вартість – 500 грн;

26 грудня о 14:00 – спеціальна екскурсія «Українське Різдво» з частуванням, вартість – 500;

27 грудня – Белелуйська Маланка в Гаю.

Для участі в екскурсіях необхідна попередня реєстрація. Квитки на основну різдвяну програму можна буде придбати в музейній касі в день відвідування.

Окрім основної програми, музей підготував низку творчих заходів для дорослих та родин:

5 грудня о 11:30 – майстер-клас зі створення різдвяної вибійчаної доріжки, реєстрація;

12 грудня о 17:00 – концерт «Тиха ніч» від квартету бандуристок «Чарівні струни» з різдвяною програмою;

12 та 13 грудня об 11:30 – майстер-класи з виготовлення традиційного різдвяного павука із соломи;

12 та 13 грудня о 15:30 – майстер-класи зі створення солом'яної різдвяної зірки, реєстрація;

20 грудня о 14:00 – майстер-клас для дорослих зі створення різдвяного декору в техніці карбування на фользі, реєстрація;

6 січня – «Розколяда в Гаю. Йордан» – вечірній концерт колядок у сучасному аранжуванні. Точний час проведення повідомлять додатково.

Для дітей та родин також готують окремі майстер-класи, інформацію про які публікуватимуть на сторінці організаторів. Участь у подіях для військовослужбовців Збройних сил України та ветеранів є безкоштовною за умови попередньої реєстрації.

25 грудня – 9 січня, Домініканський собор (пл. Музейна, 1) – Всеукраїнський різдвяний фестиваль «Велика коляда».

У Львові відбудеться XXVIII Всеукраїнський різдвяний фестиваль «Велика коляда». Цьогоріч його присвятять колядкам і щедрівкам Південної України. У межах фестивалю заплановані сольні виступи творчих колективів у храмі, а також прем'єрні трансляції виступів учасників на YouTube-каналі фестивалю.

Графік виступів:

З понеділка до п'ятниці – о 19:00;

У суботу та неділю – о 15:00.

На 10 січня 2027 року організатори попередньо планують заключний гала-концерт за участі всіх колективів фестивалю. Якщо провести його наживо не буде можливості, концерт транслюватимуть онлайн. Переглянути виступи можна буде на YouTube-каналі фестивалю Velykakoliada fest.

26 грудня, 10:00, LEM Station – благодійний забіг звіздарів від CHUMAKY.

Забіг поєднує українські різдвяні традиції, спорт та підтримку військових. Учасників запрошують долучитися до святкового забігу в легкому темпі. Після фінішу на них чекатимуть гарячі напої, частування, спілкування та розіграш подарунків від партнерів події.

Цьогоріч організатори прагнуть зібрати 1 млн грн у межах великого благодійного збору «ТВОРИ для війська» на 7,7 млн грн, який реалізують разом із фондом «Повернись живим» та партнерами.

Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для українських військових. Благодійний внесок від 500 грн автоматично дає можливість взяти участь у розіграші подарунків.

27 грудня, 13:00, пл.Музейна, 1, біля Домініканського собору – хода звіздарів «Спалах різдвяних звізд».

Учасники пронесуть вулицями міста різдвяні звізди, продовжуючи одну з найвідоміших українських святкових традицій. Фестиваль уже понад два десятиліття об'єднує майстрів, творчі колективи та поціновувачів українських різдвяних звичаїв. Торік він відзначив своє двадцятиріччя.

27 грудня, пл. Ринок, біля входу до Ратуші – благодійна різдвяна екскурсія Львовом.

Учасників запрошують відкрити для себе історію зимового Львова, дізнатися більше про місцеві різдвяні традиції та святкові звичаї. Екскурсію проведуть у межах збору «ТВОРИ для війська» спільно з фондом «Повернись живим». Зібрані кошти спрямують на підтримку українських захисників. Точний час проведення й інформацію про попередню реєстрацію повідомлять додатково на сайті lviv.travel.

6 січня, 10:00, пл. Ринок, біля входу до Ратуші – загальноміське освячення води.

Мешканців і гостей міста запрошують долучитися до спільної молитви та освячення води на площі Ринок.

Окрім цього, на площі Ринок облаштують святкову фотозону та невелику сцену для виступів вертепів. Цей простір стане місцем для різдвяних світлин мешканців і гостей Львова та проведення святкових дійств. Також у місті працюватиме різдвяна ілюмінація, зокрема великі світлові фігури ангелів, які вже стали одним із символів львівського Різдва. Освітлення вмикатимуть з урахуванням графіків відключень електроенергії.