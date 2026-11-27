У Європі зростає кількість диверсій, які пов'язують із Росією. Із жовтня 2025 року до вересня 2026 року аналітики нарахували удвічі більше підпалів та злочинів із вибухівкою у країнах Європи. Їхніми цілями стають об'єкти критичної інфраструктури, зокрема залізниці, аеропорти та енергетичні мережі. Аналітики попереджають, що така діяльність Москви може призвести до інциденту з великою кількістю загиблих. Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), який процитувала у четвер, 26 листопада, телекомпанія CNN.

Як йдеться у повідомленні, Росія не перебуває у стані відкритої війни з жодною європейською країною, крім України. Однак, як зазначають дослідники, Москва веде протистояння з іншими державами через підконтрольних виконавців. Однією з цілей таких дій є послаблення підтримки Києва.

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За оцінками IISS, протягом останнього року Росія активізувала диверсійну діяльність у Європі. Зокрема, кількість інцидентів із використанням вибухових речовин і підпалами зросла приблизно вдвічі. Це підвищує ризик атак, наслідком яких можуть стати численні людські жертви.

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«Кількість російських диверсій у Європі зросла, попри те що загальна кількість зафіксованих інцидентів зменшилася. За 12 місяців до вересня 2026 року кількість випадків диверсій збільшилася на 16%. Застосування підпалів і вибухівки зросло приблизно вдвічі», – йдеться у звіті IISS.

Найчастіше російські диверсії фіксували в Німеччині та Польщі. Ці країни мають важливе значення для логістики й промислового забезпечення України. За даними звіту, на них припало понад половину всіх інцидентів, зафіксованих у Європі з жовтня 2025 року до вересня 2026 року.

Зокрема, у Польщі за цей період зафіксували 29 інцидентів, пов'язаних із РФ. Один із них стався в листопаді 2025 року, коли вибух пошкодив залізничну колію між Варшавою та кордоном України. Тоді ніхто не загинув, однак прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вибух, імовірно, був частиною плану зі знищення поїзда.

«Атаки були зосереджені на секторах, критично важливих для військових дій України, тоді як атаки на об’єкти громадської інфраструктури та об’єкти, що привертають особливу увагу, також, як видається, мали на меті підірвати довіру громадськості та підтримку України», – йдеться у звіті.

У дослідженні наголошують, що найбільшу безпосередню загрозу для Європи становить саме нетрадиційна війна, а не ядерна.

Аналітики також описують механізми організації диверсій. За їхніми даними, російські спецслужби створили мережу довірених виконавців, які використовують дедалі складніші методи. Зокрема, йдеться про саморобні вибухові пристрої з таймерами та детонаторами.

У IISS вважають, що європейським країнам поки не вдалося стримати Росію. Хоча в окремих випадках правоохоронцям вдавалося затримувати причетних до диверсій, а співробітників російських спецслужб висилали з країн, це суттєво не вплинуло на частоту атак.

За висновками дослідників, диверсії відбуваються хвилями в різних частинах Європи. Це може свідчити про централізоване планування операцій у Москві. Крім того, аналітики виявили докази існування мережі, яка координує атаки одразу в кількох країнах.

Водночас у Європі можуть діяти й інші диверсійні мережі, які конкурують між собою. Тому ліквідація однієї з них не означає, що подібні атаки припиняться.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо про можливу російську провокацію на кордоні поблизу Калінінградської області. Наприкінці жовтня – на початку листопада Росія планувала інсценувати напад під чужим прапором із великою кількістю жертв, щоб звинуватити в ньому Україну.