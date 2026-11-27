Президент Володимир Зеленський заявив, що не може втручатися в роботу НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може втручатися в роботу НАБУ і САП, щоб зупинити ймовірний тиск на них з боку спецслужб. Водночас він запевнив, що підтримує антикорупційні органи, а щодо окремих працівників спецслужб, до яких є питання, проводять перевірки та розслідування. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю BBC, яке було опубліковане у четвер, 26 листопада.

Президент прокоментував заяви керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. В інтерв'ю «Українській правді» той розповів про тиск на антикорупційні органи з боку спецслужб, зокрема СБУ. За словами Клименка, Офіс президента міг би втрутитися і зупинити це, якби мав таке бажання.

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Журналістка BBC уточнила, що йдеться про перешкоджання роботі антикорупційних органів і спроби зупинити їхні розслідування. Зеленський у відповідь наголосив, що НАБУ і САП є незалежними інституціями, тому він не може впливати на їхню діяльність.

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«Передусім, вони є незалежними, і ви не можете цього зробити... Якщо ви хочете це розслідувати, будь ласка, розслідуйте. Є питання і до деяких представників спецслужб. І, звичайно, є прокурорські перевірки та розслідування. Деяких людей уже звільнили», – сказав він.

Водночас президент запевнив, що підтримує антикорупційні органи та спілкується з їхніми представниками. Однак, за його словами, така підтримка не означає, що він може порушувати закон або втручатися в роботу незалежних інституцій.

«Ми часто спілкуємося з ними. Коли вони хочуть поговорити зі мною, вони приходять до мого офісу. Вони знають, що я дуже їх підтримую, намагаюся підтримувати. Але не настільки, щоб порушувати закон, адже вони є незалежними інституціями», – додав Зеленський.

Також голова держави закликав не ототожнювати дії окремих працівників спецслужб із діяльністю всієї СБУ. Він нагадав про співробітників, які загинули під час війни, і наголосив, що за порушення конкретні люди мають відповідати.

Нагадаємо, раніше Клименко також підтвердив існування так званої групи «Монако» (неофіційна назва українських можновладців, які виїхали з України напередодні або після початку повномасштабного російського вторгнення). За його словами, нещодавно НАБУ та САП отримали від представників цієї групи повідомлення про те, що вони нібито оголошують антикорупційним органам війну.