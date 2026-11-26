Роберт Фіцо запропонував надати пальне та техніку Україні замість кредиту

Словаччина не хоче брати участі у новому кредиті Європейського Союзу для України на 45 млрд євро, але не буде блокувати його надання іншими країнами ЄС. Про це заявив премʼєр-міністр країни Роберт Фіцо, повідомило 26 листопада «Радіо Свобода».

Напередодні спецсаміту Євросоюзу з обговорення бюджету блоку та фінансування України Фіцо заявив, що його країна не погоджується брати участь у новій позиці ЄС для України. Він назвав поділ кредиту на військову та невійськову частини «трюком Єврокомісії», оскільки формально йдеться про одну позику. За розрахунками словацького премʼєр-міністра, участь у кредитній програмі для України коштувала б Словаччині близько 11 млн євро щороку у вигляді відсотків.

Натомість Роберт Фіцо запропонував спрямувати гроші, які Словаччина могла б витрачати на обслуговування кредиту, на двосторонню допомогу Україні. Зокрема, Фіцо пропонує постачати Україні цивільну техніку словацького виробництва, дизельне пальне, локомотиви, а також допомагати з аварійними постачаннями електроенергії.

«Тобто жодних грошей, лише те, чого вони справді потребують. Принципово – словацького виробництва, щоб це підтримувало нашу промисловість», — заявив словацький премʼєр-міністр.

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Водночас Роберт Фіцо заявив, що його країна не має принципових заперечень проти виділення близько 140 млрд євро Україні з бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

Зазначимо, Словаччина виступає проти долучення до нового кредиту від ЄС, питання надання якого постало у жовтні. Тоді президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2027 році війна коштуватиме 155 млрд євро та заявив, що Україна потребує щонайменше 70 млрд євро додаткової оборонної допомоги від ЄС.

За словами президента Євроради Антоніу Кошти, Європа зможе покрити лише частину додаткових потреб України – близько 46,7 млрд євро. Гроші планують залучити шляхом спільних запозичень Євросоюзу, а Україна має повернути їх ЄС після того, як Росія виплатить репарації. За словами Кошти, домовитися про виділення коштів можуть уже на зустрічі 26-27 листопада, а якщо цього не зроблять тоді, то спробують домовитися під час засідання 17-18 грудня.

До гарантування позики не хочуть долучатися Угорщина, Чехія та Словаччина. До слова, ці три країни також не долучилися до гарантування позики у 90 млрд євро для України.