Ірина Федишин активно долучається до волонтерської та благодійної діяльності

Зареєстрована на сайті президента електронна петиція про присвоєння співачці Ірині Федишин почесного звання «Заслужена артистка України» набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Станом на четвер, 26 листопада, петиція зібрала понад 25 тис. голосів.

Автором петиції про присвоєння Ірині Федишин почесного звання «Заслужена артистка України» є Богдан Оніщук. Зареєстрували її на сайті президента 4 вересня 2026 року. У тексті зазначається, що артистка протягом багатьох років своєю творчою діяльністю робить вагомий внесок у розвиток сучасного українського музичного мистецтва, популяризує українську пісню та культуру, а її творчість має широку популярність серед української аудиторії.

«Її багаторічна сценічна діяльність, численні концерти, музичні твори та альбоми стали помітною частиною сучасної української естради. У своїй творчості Ірина Федишин звертається до тем любові, родини, України, рідної землі та української ідентичності», – йдеться у тексті петиції.

Автор петиції також наголошує, що особливого значення діяльність співачки набула після повномасштабного російського вторгнення, оскільки Федишин активно долучається до волонтерської та благодійної діяльності, проводить концерти на підтримку України та збирає гроші для потреб Збройних сил України.

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До слова, команда Ірини Федишин завдяки благодійним турам у березні 2026 року придбала 460 автівок для військових. Нагадаємо, раніше артистка дала інтерв’ю ZAXID.NET, у якому розповіла про те, як їй вдається акумулювати гроші для масштабної допомоги війську, про організацію турів та початок її шляху, як волонтерки.