Завдяки благодійним турам під час повномасштабної війни співачка Ірина Федишин змогла придбати уже 450 авто для військових і не планує зупиняться на досягнутому. Вартість лише останніх 50 машин, які придбали після туру «Україна колядує», становить 13 млн грн. Нещодавно президент Володимир Зеленський вручив Ірині Федишин відзнаку «Золоте серце» за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху.

ZAXID.NET поспілкувався з Іриною Федишин про те, як їй вдається акумулювати гроші для масштабної допомоги війську, про організацію турів та початок її шляху, як волонтерки.

450 авто для військових – це дуже велика допомога. Розкажіть, будь ласка, з чого розпочався ваш волонтерський шлях?

Почалось повномасштабне вторгнення, усі почали допомагати і ми також. Наша перша допомога – ми купували хлопцями взуття. Потім купували військову амуніцію, рації, багато дронів було придбано. Згодом зупинились на автомобілях.

Перша автівка була придбана завдяки монетизації. Коли люди побачили ці жахливі злочини, що відбулись у Бучі, у мене вийшла пісня – «Розстріляна весна (Буча)». Усі кошти з монетизації я віддала на придбання автівки. Згодом розпочались благодійні гастролі містами Європи. Усе, що вдавалося збирати, віддавали на ЗСУ – почали купляти машини і так дійшли до цифри 450.

Чи пам’ятаєте від кого були перші запити?

Уже не пригадаю. Допомагати завжди є кому, тут не треба шукати. Підписники багато писали. Щодо першої автівки, то ми не знали їх. Нам просто сказали, що це хлопці зі Львова, вони воюють і їм треба машина. І ми її віддали. Перші машини так і віддавали, ми спілкувались з військовими і хотіли їм допомогти.

Це вже за чотири роки повномасштабної війни ми знаємо багатьох хлопів, бо неодноразово їм допомагали. Я постійно з ними на зв’язку, вони надсилають відео. Мені приємно бачити, що машина воює, в справному стані. Військові діляться інформацією. Деколи повідомляють, що автівки уже немає. Ми знаємо, що це такий розхідний матеріал.

Зараз так буває, що допомагаю одним і таким самим бригадам, бо я їх уже знаю. Однак намагаюся також брати й запити від інших військових.

Ваша команда спеціалізується переважно на автомобілях. Їх потрібно знайти, перевірити, пригнати.. Скільки людей залучені до цього процесу?

До цього справді залучено багато людей. Наприклад, є волонтери, які їздять, забирають авто з кордону і привозять до Львова. Тут ми уже відвозимо їх на СТО, перевіряємо. Машини є різні, часом приходять у дуже класному стані, а деколи потрібно «дотягувати». Ми їх ремонтуємо, щоб авто було на ходу. Це все також витратна частина, ми платимо за ремонтні послуги.

Основна команда – це я і мій чоловік, тому що все починається з організації гастролей: пошуку локацій, логістики, реклами. Людей потрібно спершу зібрати, провести концерти. Ще один важливий етап – пошук цікавих лотів для людей, проведення аукціонів. Людей потрібно зацікавити, щоб вони відкрились, бо зараз організовувати тури – дуже непросто, і збирати донати – це важко. Я думаю, що усі волонтери – це знають.

Спершу потрібно зібрати гроші. Коли розумієш, якою є сума, тоді вже можна купувати автівки. У нас вже є свої люди в Європі, Англії – коло близьких людей, з якими ми знаємось і співпрацюємо. Вони допомагають нам шукати машини, ми їм довіряємо. Наприклад, більшість авто ми закупляємо в Англії, хоча є й ті, які шукаємо в Європі.

Ці автівки вантажаться, привозять до кордону і наші помічники, волонтери забирають їх і приганяють до Львова. Далі СТО, фарбування, ми їх посвячуємо. Коли воно все готове, то я телефоную до хлопців і кажу: «Через тиждень приїжджайте і забирайте».

Військові, мабуть, дуже щасливі, коли ви до них телефонуєте.

Насправді, так. Ці дзвінки дуже приємні, тому що чути емоції наших військових, їхню радість. Чесно скажу, є такі дзвінки, що хлопці розчулюються, і ти чуєш, що комок в горлі, десь сльози з’являються на очах. Вони кажуть, що вже чотири роки повномасштабної війни, усе дуже важко, допомога, на жаль, зменшилась. Коли вони відчувають підтримку, то для них – це дуже важливо.

Організувати масштабний благодійний тур – це ще той виклик. Які зміни ви бачите, якщо порівнювати початок повномасштабного вторгнення та теперішні концерти?

Якщо на початку війни зали для концертів переважно давали безкоштовно, то зараз за це потрібно платити. За рекламу, звук, за все потрібно платити. У цьому уже й складність. Я щаслива, що у мене є такий коханий чоловік і талановитий продюсер, який організовує ці гастролі, має велику силу волі, впертість.

Навіть цей американський тур організувати – це складно. Підготовка лише перед початком туру займає два місяці. Потрібно постійно зідзвонюватись, шукати зали, людей на місцях, оплачувати оренду, запускати рекламу, робити таргет, щоб люди прийшли. Паралельно – готуєш програму, шиєш костюми, пишеш пісні, готуєш лоти. Ми з чоловіком шукаємо якісь цікаві речі – це теж затратна частина. Якщо, наприклад, хлопці дають нам бойові гільзи, то їх ще потрібно привести до красивого стану. Це теж коштує грошей, але ми стараємось мінімізувати витрати, щоб користь була набагато більша.

Зимовий тур «Україна колядує» – це десь 30 концертів, я постійно збиваюсь з рахунку. Кожного дня було інше місто, це постійні перельоти, зміни часових поясів. Сьогодні я виступала і у мене зима, а завтра лечу у Флориду і там спека, потім знову повертаюся в зиму. Я хвилювалась, щоб не захворіти. У мене навіть не було нежитю і я завдячую Богові, що він нас веде і допомагає, бо це дуже складно. Було багато моментів, де усе могло зірватися – літак міг спізнитись, наприклад, а уся логістика уже складена. З Божою допомогою нам усе вдалось.

Як відбувається збір коштів – це кошти від аукціонів чи також частина від прибутку?

Це і від аукціонів, і частина прибутку. Окрім аукціонів, які ми проводимо на усіх концертах, ми також докладаємо гроші з прибутку. Так ми можемо більше допомогти і знаємо, що докладаємо також частину від себе. Просто на самих аукціонах важко купляти стільки допомоги. 50 автівок з туру «Україна колядує» – це закуплено допомоги на 13 млн грн. Тут багато докладено грошей з прибутку, на донатах стільки не збирається.

Ви часто публікуєте подяки від бригад за вашу волонтерську допомогу. Нещодавно президент також нагородив вас відзнакою «Золоте серце». Чи очікували ви отримати державну нагороду?

Це дуже приємно, що помічається волонтерська робота. У нас є тисячі волонтерів, які роблять цю непросту, але дуже важливу роботу. Було приємно, коли зателефонували з Офісу президента і сказали, що президент хоче особисто вручити відзнаку. Однак ця робота робиться не для відзнак, мотивація набагато більша – допомогти хлопцям і щоб швидше закінчилась війна. Я і мої діти живуть в Україні, я хочу жити під мирним небом, вночі спокійно спати, і щоб не гинули наші українці. Для того, щоб це відбулось, маємо усі максимально включатись. Не тільки фронт, а також і в тилу.