Хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні

До лікарні на Закарпатті з опіками майже половини тіла госпіталізували восьмирічного хлопчика. Дитина постраждала унаслідок спалювання сміття біля річки. Про це повідомили в Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги 31 травня.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За інформацією медиків, хлопчик зазнав термічних опіків II ступеня. У нього уражені обличчя, зокрема щоки та підборіддя, верхні та нижні кінцівки, кисті та передпліччя, а також обидві гомілки та сідниці.

Медики бригади екстреної медичної допомоги наклали дитині гелеві протиопікові пов’язки, провели знеболення та ввели фізіологічний розчин. Надалі хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати