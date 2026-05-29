Інцидент стався у Тячівському районі

На Закарпатті 12-річний підліток з пасажиркою на електросамокаті збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу. Дівчинку госпіталізували до реанімації.

Як розповіли у поліції Закарпатської області у п’ятницю, 29 травня, інцидент стався напередодні у селі Середнє Водяне Тячівського району.

«Кілька малолітніх на вулиці каталися на електросамокаті. 12-річний місцевий мешканець, рухаючись із пасажиркою, збив 10-річну дівчинку. Остання з травмами госпіталізована до медичного закладу і наразі перебуває у реанімаційному відділенні», – зазначили правоохоронці.

Електросамокат вилучили. Слідчі відкрили кримінальну справу за ст. 291 ККУ (порушення чинних на транспорті правил). Санкція статті передбачає від 34 тис. грн до 85 тис. грн штрафу або до 2 років виправних робіт, або обмеження волі до 5 років, або до 5 років ув’язнення. З дітьми та їхніми батьками працюють ювенальні поліцейські.

