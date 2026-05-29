На Львівщині судили чоловіка за крадіжку автомобіля напідпитку та вчинення ДТП. Суд визнав винним Павла Куриляка у незаконному заволодінні транспортним засобом.

Як встановив суд, інцидент стався 24 квітня 2021 року близько 23:00 на території приватного підприємства «Білаки» у селі Стрілковичі. Павло Куриляк, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов через відчинені ворота до гаража та проник у автомобіль Mitsubishi Pajero Sport. Транспортний засіб був незамкнений, а ключ запалювання залишився в салоні. Обвинувачений сів за кермо, запустив двигун і почав рух.

Під час поїздки він не впорався з керуванням та зіткнувся з огорожею і стовпом, унаслідок чого пошкодив автомобіль. Вартість автомобіля на момент злочину становила понад 548 тис. грн.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину і просив суворо його не карати.

Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав винним Павла Куриляка у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч.3 ст.289 КК України) і призначив йому вісім років позбавлення волі без конфіскації майна. Також суд стягнув із засудженого 3432 грн процесуальних витрат на користь держави. Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його винесення.