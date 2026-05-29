Неля Забара виносила гроші з каси, ховаючи під одягом

Тячівський районний суд визнав касирку фінансової компанії «Масон» Нелю Забару винною у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах і призначив їй 7 років позбавлення волі.

Вирок винесли 11 травня. Йдеться про працівницю одного з обмінників валют у Тячеві, яка мала доступ до готівки, відповідала за її зберігання, а також ведення касової документації та щоденну звітність.

«Упродовж грудня 2025 року жінка поступово забирала гроші з каси обмінного пункту. Загалом вона винесла 422 тис. гривень, 7100 доларів, 1600 євро та 100 тис. чеських крон. Загальна сума збитків перевищила 1 млн грн», – розповіли 27 травня у Закарпатській обласній прокуратурі.

Обвинувачена зізналася, що брала гроші з каси та виносила їх з роботи, ховаючи під одягом. Неля Забара розповіла, що пересилала гроші знайомому в Одесу, який обіцяв повернути їх до 2 січня 2026 року.

Факти привласнення готівки підтвердили банківські квитанції, результати ревізій, касові документи, записи камер відеоспостереження та покази свідків.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Микола Бряник визнав Нелю Забару винною у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах і призначив їй 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною упродовж трьох років обіймати посади, пов’язані з обігом коштів.

Обвинувачена має відшкодувати понад 1 млн грн заподіяних збитків. На вирок можуть подати апеляцію.