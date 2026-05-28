Будинок стоїть пусткою і занепадає

Радехівська міська рада продала на аукціоні віллу доктора Романа Мотлюка, учасника визвольних змагань. Покинуту будівлю купила пам’яткоохоронна ініціатива «Спадщина.UA», про що 27 травня повідомила на фейсбук-сторінці.

Радехівська міська рада оголосила про продаж нежитлової будівлі, яка була у комунальній власності громади, 7 квітня. Одноповерхове приміщення площею 279,3 м2 з підвалом виставили на аукціоні Prozorro зі стартовою ціною у 477 315 грн. В торгах взяла участь лише засновниця «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів, яка купила будинок за 551 тис. грн.

Будівлю площею 279,3 м2 продали за півмільйона гривень (фото «Спадщина.UA» )

За інформацією місцевого краєзнавця Зіновія Твердохліба, цей будинок належав лікарю Роману Мотлюку. Він тут одночасно жив з родиною та мав приватну медичну практику.

«Пан Мотлюк був визначною постаттю минулого століття далеко не локального масштабу: він починав боротьбу ще будучи студентом медицини, а згодом – як воїн січового стрілецтва та Української Галицької Армії. Був помічником коменданта польового шпиталю в Радехові, згодом – керівником, допомагав ОУН-УПА», – розповіли у «Спадщина.UA».

Учасники стрілецьких змагань у рухівні «Сокола-Батька». Роман Мотлюк другий ліворуч у першому ряду («Фотографії старого Львова»)

Коли будинок збудований, в умовах аукціону не зазначено, але місцеві краєзнавчі сайти називають перший рік Другої світової війни: «У 1939 році Роман Мотлюк закінчив будівництво і відкрив на вул. Криничній приватну лікарню, яку восени відібрали совіти».

Радянська влада націоналізувала клініку і тривалий час тут працювало інфекційне відділення Радехівської центральної районної лікарні. Потім обʼєкт стояв пусткою.

Що нові власники планують робити з будинком – ще у роздумах.

«Впродовж літа плануємо впорядкувати будівлю та територію, виконати фахові комплексні наукові дослідження, відновити мережі, продумати майбутню функцію вілли на засадах економічної ефективності та розробити її бізнес-модель», – уточнила керівниця «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів.

Будинок без нагляду занепадає (фото «Спадщина.UA»)

Засновниця ініціативи припускає, що надалі, ймовірно, для вілли шукатимуть інвестора, а при фінансових можливостях – самостійно відновлять та ревіталізують.

Нагадаємо, «Спадщина.UA» впродовж 8 років завдяки соціальним проєктам та приватним інвестиціям займається відновленням історичних споруд – від сільських хатин до палацово-паркових комплексів. Серед інших проєктів, «Спадщина.UA» долучена до ревіталізації палацу у Роздолі.