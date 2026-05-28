«Спадщина.UA» купила у Радехові віллу січового стрільця, доктора Романа Мотлюка
Міська рада продала занедбану будівлю на аукціоні
Радехівська міська рада продала на аукціоні віллу доктора Романа Мотлюка, учасника визвольних змагань. Покинуту будівлю купила пам’яткоохоронна ініціатива «Спадщина.UA», про що 27 травня повідомила на фейсбук-сторінці.
Радехівська міська рада оголосила про продаж нежитлової будівлі, яка була у комунальній власності громади, 7 квітня. Одноповерхове приміщення площею 279,3 м2 з підвалом виставили на аукціоні Prozorro зі стартовою ціною у 477 315 грн. В торгах взяла участь лише засновниця «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів, яка купила будинок за 551 тис. грн.
Будівлю площею 279,3 м2 продали за півмільйона гривень (фото «Спадщина.UA» )
За інформацією місцевого краєзнавця Зіновія Твердохліба, цей будинок належав лікарю Роману Мотлюку. Він тут одночасно жив з родиною та мав приватну медичну практику.
«Пан Мотлюк був визначною постаттю минулого століття далеко не локального масштабу: він починав боротьбу ще будучи студентом медицини, а згодом – як воїн січового стрілецтва та Української Галицької Армії. Був помічником коменданта польового шпиталю в Радехові, згодом – керівником, допомагав ОУН-УПА», – розповіли у «Спадщина.UA».
Учасники стрілецьких змагань у рухівні «Сокола-Батька». Роман Мотлюк другий ліворуч у першому ряду («Фотографії старого Львова»)
Коли будинок збудований, в умовах аукціону не зазначено, але місцеві краєзнавчі сайти називають перший рік Другої світової війни: «У 1939 році Роман Мотлюк закінчив будівництво і відкрив на вул. Криничній приватну лікарню, яку восени відібрали совіти».
Радянська влада націоналізувала клініку і тривалий час тут працювало інфекційне відділення Радехівської центральної районної лікарні. Потім обʼєкт стояв пусткою.
Що нові власники планують робити з будинком – ще у роздумах.
«Впродовж літа плануємо впорядкувати будівлю та територію, виконати фахові комплексні наукові дослідження, відновити мережі, продумати майбутню функцію вілли на засадах економічної ефективності та розробити її бізнес-модель», – уточнила керівниця «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів.
Будинок без нагляду занепадає (фото «Спадщина.UA»)
Засновниця ініціативи припускає, що надалі, ймовірно, для вілли шукатимуть інвестора, а при фінансових можливостях – самостійно відновлять та ревіталізують.
Нагадаємо, «Спадщина.UA» впродовж 8 років завдяки соціальним проєктам та приватним інвестиціям займається відновленням історичних споруд – від сільських хатин до палацово-паркових комплексів. Серед інших проєктів, «Спадщина.UA» долучена до ревіталізації палацу у Роздолі.