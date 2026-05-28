Нині Назар вільно ходить коридорами лікарні без задишки

У львівській дитячій лікарні св. Миколая пересадили серце 12-річному хлопчику з Вінниччини. Донором органа стала 10-річна дівчинка, яка потрапила у ДТП і отримала травми, несумісні з життям. Трансплантацію провели кардіохірурги двох лікарень св. Миколая і св.Пантелеймона.



На долю 12-річного Назара Мазура з Вінниччини за останні роки випало багато важких випробувань. У 2023 році у нього діагностували лейкоз – рак крові, а у мами – рак щитоподібної залози. Все це сталося в один день. Батько хлопчика у цей час був на фронті.



Медики у Вінниці негайно розпочали тривалий курс хімієтерапії для Назара. Та через три місяці, під час короткої перерви в лікуванні, хлопчик потрапив до реанімації з важкою ковідною пневмонією. Його легені працювали лише на 10%. Лікарям вдалося його врятувати, але хвороба незворотно і важко вразила серце дитини. У нього діагностували — дилятаційну кардіоміопатію. Серце хлопчика розтягнулося і втратило спроможність повноцінно качати кров. Фракція викиду впала до критичних 10%. Хлопчик тоді сказав мамі: «Відпусти мене. Я більше не можу», повідомили у лікарні.



Врятувати хлопчика могла лише трансплантація серця. У цей час в іншій родині 10-річна дівчинка потрапила у ДТП і отримала несумісні з життям травми. Лікарі констатували смерть мозку. Батьки дівчинки дали згоду на посмертне донорство і її серце підійшло Назару.

Трансплантацію серця провели кардіохірурги Першого медобʼєднання Львова: завідувач дитячого кардіохірургічного відділення лікарні св. Миколая Олександр Ячнік та керівник Центру серця та судин лікарні св. Пантелеймона Роман Домашич. Операція з пересадки тривала 3 години. Нове серце запрацювало ще на операційному столі.

Пересадку серця хлопчику зробили 30 квітня. Нині Назар вже добре почувається. Впевнено ходить коридорами лікарні без задишки.



«Я кожного дня молюся і дякую сімʼї дівчинки, яка, попри страшну втрату, погодилася на донорство і врятувала нашого Назарка», – каже мама хлопчика Анастасія.

Найближча мрія хлопчика – повернутися до рідного міста Ладижин та з'їсти лаваш із сиром, приготовлений на мангалі.

