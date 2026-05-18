На щастя, дівчина вчасно звернулося до кардіологів

Кардіологи львівської лікарні св. Луки врятували 23-річну мешканку Львівщини Оксану Панас, у якої великий згусток крові перекрив місце, де артерія розгалужується, щоб подати кров до кожної з легень. На момент звернення до лікарів судини до легень були перекриті вже на 90%. Ще кілька днів і дівчинка могла б попрощатися із життям.

На початку квітня в пацієнтки раптово з’явилися задишка та біль у лівому боці. Дівчині настільки важко було дихати, що мова про прогулянки, навіть короткі, не йшла. Лікар, до якого вона звернулася, вирішив, що це, мабуть, міжреберна невралгія. За два тижні симптоми не зникли, й тоді дівчина звернулася на консультацію до спеціалістів лікарні св. Луки, повідомили у лікарні.

«Кардіологи виявили у дівчини тромбоемболію легеневої артерії з тромбом-вершником. Це критичний, смертельно небезпечний стан, за якого великий згусток крові сідлоподібної форми перекриває місце, де артерія розгалужується, щоб подати кров до кожної з легень», – кажуть у лікарні.

Пацієнтці лише 23 роки. У лікарні кажуть, що у таких молодих людей ТЕЛА (тромбоемболія легеневої артерії) зустрічається не просто рідко, а радше виняток. Ще рідше – її зумовлює так званий тромб-вершник. В Оксани судина була перекрита аж на 90%. Якби пацієнтка забарилася зі зверненням на кілька днів, тромб міг би нашаруватися й перекрити артерію повністю, що призвело б до миттєвої смерті.

Кардіологам і анестезіологам вдалося врятувати дівчину. Відразу після встановлення діагнозу вони провели тромболізис – екстрену процедуру з введення ліків для швидкого розчинення тромба. Це спрацювало. Спеціалістам вдалося встановили і причину виникнення ТЕЛА – спадкова тромбофілія, тобто схильність до формування кров'яних згустків у судинах, про яку дівчина навіть не здогадувалася. Через п’ять днів дівчину виписали з лікарні і скерували до гематолога для подальшого спостереження.