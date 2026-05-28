Керівник підприємства з Тернополя вимагав у військовозобов’язаних 9 тис. доларів за бронювання
Підозрюваний шантажував двох братів негайною мобілізацією
На Тернопільщині правоохоронці викрили керівника підприємства легкої промисловості у вимаганні грошей від військовозобов’язаних чоловіків. Посадовець погрожував «здати» їх в ТЦК, якщо вони не заплатять 9 тис. доларів. Директора затримали та оголосили підозру.
Як повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 28 травня, незаконну схему вимагання грошей з чоловіків мобілізаційного віку організував 57-річний житель Тернополя. Він керує підприємством легкої промисловості в області.
За даними слідства, на початку травня 2026 року до посадовця звернулися двоє братів з Теребовлянської громади. Знайомі їм порадили, що чоловік може допомогти зі зняттям із військового обліку та бронюванням.
Під час розмови підозрюваний пообіцяв вплинути на працівників Тернопільського районного ТЦК та СП. Він запевнив, що чоловіків знімуть із розшуку за порушення правил військового обліку та анулюють відповідні дані в електронній системі «Оберіг». За таку послугу попросив 9 тис. доларів. Під час розмови керівник підприємства попередив співрозмовників: у разі відмови від «угоди» він особисто посприяє їхній негайній мобілізації.
Вимагач зустрівся з братами та одержав від одного з них раніше обумовлену суму – 9 тис. доларів. Одразу після передачі грошей його затримали правоохоронці. Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з її вимаганням). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення понад 133 тис. грн застави.