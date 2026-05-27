Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький

Бригадний генерал, командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький вважає, що Україна має шість місяців, щоб перехопити ініціативу на полі бою у Росії та посилити свої позиції перед можливими мирними переговорами. Про це він заявив в інтерв’ю агентству Reuters, оприлюдненому 27 травня.

«Я вважаю, що наступні шість-дев’ять місяців стануть поворотним моментом. Точніше, я вважаю, що наступні шість є найважливішими», – сказав він.

На думку Білецького, російська армія виснажена та нездатна до серйозних проривів. Тому Сили оборони мають визначити напрямки, на яких можна покращити тактичне становище, зайняти стратегічні пункти, а потім говорити з росіянами з позиції сили, а не слабкості. Він додав, що з погляду військового, це реально.

Бригадний генерал також повідомив, що підрозділи Третього корпусу утримують фланг навколо Слов’янська, змушуючи російські війська атакувати місто фронтально. Такі лобові штурми, за його словами, сприяли виснаженню російських військ і призвели до значних втрат серед бойових командирів, що свідчить про професійну деградацію Збройних сил Москви.

«Брак особового складу більше не дозволяє їм (росіянам, – ред.) наступати так, як вони це робили, наприклад, рік тому», – сказав Білецький.

Водночас він зауважив, що ще зарано робити висновки з нещодавнього успіху Києва, але Україна може скористатися ним, продовжуючи атаки середньої дальності та «обережно» просуваючись вперед.

Окремо він відзначив, що Москва «радикально програє» у бойових комунікаціях через блокування незареєстрованих терміналів Starlink в Україні. Водночас Росія, за його словами, демонструє прогрес у використанні волоконно-оптичних дронів, які неможливо заглушити класичними засобами РЕБ.

До слова, від початку 2026 року і до травня Сили оборони України звільнили 590 км² території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, позиції України на фронті залишаються сильними, зокрема є хороші результати на ключових напрямках.