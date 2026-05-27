Голова фракції Микола Кучерук заявив, що керівництво партії ввели в оману

Фракцію ВО «Батьківщина» у Рівненській обласній раді планують розпустити, а частину депутатів – позбавити мандатів. Причиною називають голосування депутатів за проведення громадських обговорень щодо реорганізації навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами, що не збігалося з позицією керівництва партії, повідомив голова обласної організації ВО «Батьківщина» Сергій Євтушок.

«Принципова позиція лідерки “Батьківщини” Юлії Тимошенко полягає в тому, що ми не підтримуємо рішення, які можуть призвести до закриття закладів освіти, особливо спеціалізованих. Юлія Володимирівна пішла на цей радикальний крок, аби розпустити фракцію у Рівненській обласній раді, а також позбавити партійних квитків усіх тих, хто входив до її складу», – заявив він у відеозверненні 24 травня.

Йдеться про можливу реорганізацію чотирьох спеціальних навчальних закладів на Рівненщині. Питання щодо шкіл у Мізочі та Чудлі зняли з розгляду під час сесії облради, тоді як щодо закладів у Великих Межирічах та Тучині депутати ініціювали проведення громадських слухань для визначення їхньої подальшої долі.

У фракції «Батьківщина» в Рівненській облраді наразі дев’ять депутатів. За словами Сергія Євтушка, шістьох із них планують виключити з партії – це Микола Кучерук, Руслана Конощук, Алла Черній, Олександр Ткач, Микола Добриднік і Світлана Левицька.

У заяві, яку оприлюднили на фейсбук-сторінці ВО «Батьківщина», зазначалося, що президія політради партії ухвалила відповідне рішення ще 3 квітня 2026 року. Зокрема, йдеться про наміри виключити вищезгаданих депутатів, розпустити фракцію та розпочати процедуру відкликання за народною ініціативою.

Перший заступник голови Рівненської обласної ради та голова фракції ВО «Батьківщина» Микола Кучерук прокоментував ситуацію на пресконференції у вівторок, 26 травня, передає «Суспільне». Він заявив, що керівництво партії, на його думку, було введене в оману представниками місцевого осередку, оскільки депутати голосували за початок громадських обговорень, а не за закриття шкіл.

«Провели засідання фракції, де було роз’яснено, що жодної ліквідації чи реорганізації немає. На жаль, це рішення трактують інакше», — зазначив він.

Керівниця пресслужби Рівненської обласної ради Юлія Василенко уточнила ZAXID.NET, що розпуск фракції наразі не має юридичного оформлення, а депутати продовжують виконувати свої повноваження.