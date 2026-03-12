Спеціальна школа у селищі Мізоч Рівненського району

Департамент освіти і науки Рівненської ОВА ініціював початок громадських обговорень щодо визначення подальшого формату роботи спеціальних шкіл у Чуделі, Мізочі, Великих Межирічах та Тучині. Про це у середу, 11 березня, повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш.

За його словами, позиція обласної ради, департаменту освіти та голови ОВА залишається незмінною – закривати спецшколи не планують.

«На прикладі спецшколи №1 у селі Чудель поясню кілька тез: у школі навчаються діти, 70% із яких – з Сарненської громади, решта – з інших громад, і лише троє – з Чуделя. Загальний бюджет на рік – 21 млн грн, а підтримка школи з цих громад у 2025 році – 0 грн. Такий стан речей вважаю ганебним. Громади мають підтримати школи конкретними рішеннями про субвенції», – зазначив Андрій Карауш.

Він пояснив, що формулювання «про припинення спецшколи» у документі на сайті облради використане відповідно до законодавства та може означати реорганізацію, передачу закладу або інші зміни, а не обов’язкове закриття.

Громадські обговорення передбачають участь батьків, представників місцевої влади, власників закладу та органу управління освітою, щоб визначити майбутню модель роботи шкіл.

За словами голови облради, освітня реформа дозволяє дітям без інтелектуальних порушень навчатися у звичайних школах у спеціальних або інклюзивних класах. Саме під час обговорень сторони визначать, як організувати навчання дітей у майбутньому. Аналогічні обговорення стосуються спецшкіл у Мізочі, Великих Межирічах та Тучині.

Нагадаємо, проєкти рішень про початок обговорень щодо припинення діяльності чотирьох спецшкіл з’явилися на сайті обласної ради наприкінці лютого 2026 року. Батьки дітей виступають проти ліквідації.

Керівниця ГО «Інклюзивний центр дитячого розвитку UNIKO» Ольга Одейчук записала відеозвернення у фейсбуці, зазначивши, що закриття шкіл і дитсадків може стати «катастрофою» для дітей із особливими освітніми потребами. Аналогічні флешмоби започаткували вчителі та батьки Мізоцької школи.

Народний депутат Павло Сушко повідомив, що звернувся до міністра освіти і науки Оксена Лісового та його заступниці Анастасії Коновалової. Міністерство запевнило, що такі проєкти до них не надходили і не даватиме на них згоди.

За даними департаменту освіти Рівненської ОДА, станом на 1 лютого 2026 року в спеціальних закладах області навчаються 1326 дітей. У Мізочі, Тучині та Чуделі понад 50% учнів проживають у цих громадах або прилеглих селах і можуть навчатися за державним стандартом у спеціальних або інклюзивних класах.

У школі у Великих Межирічах учнів мало, а заклад розташований у пристосованому приміщенні – історичному комплексі XVIII століття.

З 2025 року створення спеціальних класів у звичайних школах регулюється наказом МОН №1182. Додатково розглядається виділення коштів для облаштування сучасного освітнього середовища. Метою змін є формування оптимальної мережі шкіл, яка забезпечить розвиток, соціальну адаптацію дітей із особливими освітніми потребами та можливість навчатися в родинному середовищі.

Рішення про початок громадських обговорень щодо закриття шкіл мають ухвалити депутати на сесії обласної ради 20 березня.