Цьогоріч весняні канікули у школах Рівного триватимуть з 23 по 29 березня. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Андрій Мазур.

Водночас у школах Рівненської області дати весняного відпочинку відрізняються. Першими на канікули підуть учні 339 шкіл області. Найпізніше канікули розпочнуться в опорному закладі «Бугринський ліцей» – 13 квітня.

Загалом у березні канікули матимуть школярі 360 закладів освіти, ще 116 шкіл відпочиватимуть уже у квітні. Традиційно весняні канікули триватимуть один тиждень.

Додамо, що цьогоріч Уряд затвердив терміни навчального року у закладах загальної середньої освіти. Освітній процес триватиме до 30 червня 2026 року. Це гранична дата завершення навчального року, проте фактичну дату завершення занять і початку канікул визначатиме кожна педагогічна рада окремо.