Дати завершення навчання можуть відрізнятися в різних закладах освіти

Уряд затвердив терміни нового навчального року у закладах загальної середньої освіти. Він розпочнеться 1 вересня 2025 року й триватиме до 30 червня 2026 року. Про це у середу, 20 серпня, повідомило Міністерство освіти і науки України.

«Уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України. У документі зазначено, що 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року», – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що 30 червня – це гранична дата завершення навчального року. Та фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул визначає педагогічна рада. Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти.

При цьому червень не є обов’язковим навчальним місяцем.

«Заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проєктні дні чи навчальні екскурсії. Такі формати допомагають подолати освітні втрати, але їхнє впровадження є правом, а не обов’язком закладу освіти», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що школи отримали лише 51% підручників перед новим навчальним роком. Якщо говорити про підручники шрифтом Брайля, то школи не отримали жодного примірника.