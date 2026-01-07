Академійчний ліцей розташований в центрі міста

Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» імені Івана Франка долучився до пілотного проєкту реформи старшої школи. У цій школі учні старших класів навчатимуться не 11, а 12 років. Наразі з усіх закладів освіти Тернополя та області Міністерство освіти лише один для подальшого впровадження реформи.

Навчання по 12-річній системі в Тернопільському академічному ліцеї, який розташований на вул. Коперника, розпочнеться з 1 вересня 2026 року. Через те що школа увійшла в пілот, вона також отримає додаткове фінансування за субвенцією НУШ на обладнання навчальних кабінетів і лабораторій.

У Міносвіти також зазначили зазначили, що вже визначили перші 79 ліцеїв з 23 областей України та Києва, в яких учні навчатимуться 12 років.

Додамо, що 6 січня міністерство оголосило другу хвилю добору ліцеїв. Заплановано, що загалом у пілотуванні у 2026 році візьмуть участь 150 ліцеїв. Загалом же перший етап пілотування реформи старшої школи у профільну розпочався з 1 вересня 2025 року. Модель вибору учнями профілів і предметів упроваджують 30 ліцеїв із 19 областей.