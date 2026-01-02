45 університетів взяли участь в експериментальному проєкті

1 січня в Україні стартувала реєстрація на «нульовий курс» до закладів вищої освіти. Міністерство освіти і науки затвердило список із 45 університетів, в яких можна зареєструватися на цю зимову підготовку до вступу, повідомляє «Освіторія».

Цей експериментальний проєкт «Відкритий шлях до вищої освіти» або ж зимовий вступ запроваджують 45 університетів:

Сумський національний аграрний університет;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Національний університет водного господарства та природокористування;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Український державний університет науки і технологій;

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;

Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;

Національний технічний університет України;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Одеський національний технологічний університет;

Національний лісотехнічний університет України;

Західноукраїнський національний університет;

Національний університет «Запорізька політехніка»;

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»;

Центральноукраїнський національний технічний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Херсонський державний університет;

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Державний торгівельно-економічний університет;

Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київський авіаційний інститут»;

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Поліський національний університет;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»;

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Черкаський державний технологічний університет;

Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Запорізький національний університет Маріупольський державний університет;

Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Полтавський державний аграрний університет;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Нагадаємо, «нульовий курс» – це підготовче відділення для вступників, які навчатимуться 3–6 місяців. Обов’язковими для них будуть три сталі предмети НМТ і один на вибір: іноземна мова, природничі дисципліни, література. Для кожного предмета виділять по 90 аудиторних годин. Навчання можливе в денному та дистанційному форматах.