Із січня 2026 року заробітна плата вчителів зросла на 30%

Міністерство освіти і науки створило онлайн-калькулятор, щоб вчителі могли легко порахувати точну суму своєї зарплати з врахуванням усіх надбавок та доплат.

Із січня 2026 року заробітна плата вчителів зросла на 30%. Міністерство перерахувало кошти для виплати підвищеної зарплати всім громадам. Наступний етап підвищення – ще на 20% запланований на вересень 2026 року.

Онлайн-калькулятор зарплати вчителя доступний за посиланням. За допомогою калькулятора кожен учитель може: розрахувати зарплату з урахуванням підвищення; побачити повну структуру нарахувань; сформувати індивідуальний розрахунковий лист і порівняти його з фактичними виплатами.

Якщо виникнуть запитання щодо нарахувань, вчитель може звернутися до адміністрації школи, громади або залишити звернення до МОН за посиланням.

Нагадаємо, що раніше профспілка працівників освіти і науки звертала увагу на проблему, адже деякі громади почали платити вчителям 5% надбавки, навіть якщо раніше платили більше. Це фактично нівелює підвищення зарплат на 30% з 1 січня 2026 року.

Міністр освіти заявив, що 79 громад зменшили надбавку вчителям через підвищення зарплати. Обласні військові адміністрації та громади запевняли, що у лютому-березні на сесіях місцевих рад планують переглянути місцеві бюджети, щоб розв’язати цю проблему.