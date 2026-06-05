Для подолання порогового бала достатньо набрати лише 5 тестових балів

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий висловив свою позицію щодо пропозиції народних депутатів виключити математику з переліку обов’язкових предметів НМТ. Він виступив проти цієї ідеї.

«Справа не в тому, що кожен випускник чи випускниця має стати математиком. Справа в тому, що математика формує навички, без яких складно уявити сучасну вищу освіту та професійну реалізацію. Це логічне мислення, уміння аналізувати інформацію, працювати з даними, знаходити закономірності та ухвалювати обґрунтовані рішення. Часто можна почути аргумент про надмірну складність тесту. Але важливо розуміти: зміст НМТ із математики не виходить за межі шкільної програми, а частина завдань відповідає рівню 5–7 класів», – написав міністр освіти.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За словами Оксена Лісового, для подолання порогового бала достатньо набрати лише 5 тестових балів. Тобто йдеться не про поглиблені знання, а про базову математичну грамотність.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, що результати міжнародного дослідження PISA-2022 показали, що понад 40% українських підлітків не досягають навіть базового рівня математичної грамотності.

«Для нас це сигнал не знижувати вимоги, а навпаки – підвищувати якість навчання та підтримувати учнів у здобутті потрібних знань і навичок. Водночас дослідження свідчать, що саме результати з української мови та математики найкраще прогнозують подальшу успішність студентів у закладах вищої освіти. Тому математика у вступних випробуваннях – це не бар’єр, а важливий інструмент оцінювання готовності до навчання», – вважає Оксен Лісовий.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни математика є обов’язковим предметом на НМТ, через це освітяни бачать рівень математичної грамотності випускників, які демонструють погані результати. Група нардепів 2 червня зареєструвала законопроєкт, щоб виключити математику з переліку обов’язкових предметів НМТ уже із 2027 року.

Така пропозиція спричинила різку критику вчених та освітян, які переконані, що виключення математики з переліку обов’язкових предметів НМТ негативно вплине на майбутнє України та її обороноздатність.