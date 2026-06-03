Депутати пропонують виключити математику із переліку обов’язкових предметів НМТ

Група нардепів пропонує зменшити кількість предметів НМТ із 2027 року та виключити математику із переліку обов’язкових. Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

За словами народної депутатки, 2 червня вона із 50 нардепам зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт щодо зменшення кількості предметів НМТ (№15254-1).

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«У нинішніх реаліях 4 предмети в один день та 4 години тестування поспіль – це не просто надмірне психологічне навантаження, а ще й прямий безпековий ризик переривання іспиту через тривоги чи обстріли в укриттях. Що ми пропонуємо на 2027 рік (рішення на період воєнного стану)? Збалансовану формулу: два обов’язкові предмети (українська мова та історія України) + один предмет на вибір вступника», – написала Юлія Гришина.

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Депутати пропонують виключити математику із переліку обов’язкових предметів НМТ, дозволивши учасникам тестування обирати, чи потрібен їм цей предмет для вступу.

«Математика залишається, але на вибір дитини для вступу на відповідні спеціальності. Для держави стратегічно важливо підтримувати технічні та інженерні спеціальності, проте введення обов'язку складати іспит з математики на всі спеціальності проблему не вирішує, а лише ускладнює. Потрібні комплексні стратегічні рішення від МОН для мотивації: збільшувати вагу вступного балу з математики через коефіцієнти, підвищити стипендії тим, хто навчається за цими спеціальностями, впроваджувати програми стажування вже з 3–4 курсу з можливістю заробляти кошти, збільшити держзамовлення та забезпечення грантами на технічні спеціальності, проводити якісну комунікацію щодо цього питання», – вважає авторка законопроєкту.

Нагадаємо, що математику зробили обов’язковим предметом НМТ під час повномасштабної війни. Учасники НМТ складають три обов’язкові предмети (українську мову, історію України та математику), а також один предмет на вибір. Якщо учасник НМТ не набере «прохідний бал» з будь-якого предмета, то не зможе взяти участь у вступній кампанії.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко раніше розповіла, чому математика є обов’язковим предметом на НМТ. Наразі можливість зробити математику вибірковим предметом не розглядають.

У 2025 році кожен 8-й учасник НМТ не подолав поріг з математики, відповівши гірше за рівень 5–7 класу. Раніше докторка фізико-математичних наук, член-кореспондентка НАН України, провідна наукова співробітниця Інституту математики НАН України Олена Ванєєва розповідала ZAXID.NET про те, чому підлітки демонструють низький рівень успішності з математики та як це змінити.