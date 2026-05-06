Щоб отримати прохідний бал на НМТ з математики, достатньо засвоїти шкільну програму на рівні 7 класу

Математика уже кілька років є обов’язковим предметом на НМТ, і через це виникають суперечки. Підлітки погано складають тестування. До прикладу, у 2025 році кожен 8-й учасник НМТ не подолав поріг з математики, відповівши гірше за рівень 5–7 класу. Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла «Українській правді», чому математика є обов’язковим предметом та чи планують це змінювати.

У 2026 році, як і в попередніх роках, є три обов’язкові предмети на НМТ: українська мова, математика та історія України, четвертий предмет учасники можуть обирати самі. Результати тестувань свідчать про низький рівень математичної грамотності школярів.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко розповіла, що для того, щоб отримати прохідний бал на НМТ з математики, достатньо засвоїти шкільну програму на рівні 7 класу. Наразі можливість зробити математику вибірковим предметом не розглядають.

«Математика й мова – це хороші предиктори успішного навчання на будь-якій спеціальності. Математика – це не стільки про якісь формули чи конкретні задачі, як про здатність мислити та опановувати інформацію. Сучасний професіонал має працювати з таблицями, графіками, діаграмами; розуміти, які з масивів даних є валідними, а які маніпулятивними. І цього всього вчить математика», – пояснює важливість НМТ з математики директорка УЦОЯО.

Тетяна Вакуленко також додала, що у 2026 році змінилась концепція коефіцієнтів, які застосовуються до результатів предметних тестів НМТ.

«Ті вступники, які обрали спеціальності, пов'язані з математикою, мають вищий коефіцієнт. А для тих, хто обрав напрями, пов'язані з мистецтвом, творчістю, філологією та подібним, цей коефіцієнт менший, ніж у тих предметах, що ближчі до їхньої спеціальності. За умови високих результатів інших предметів НМТ якісь пропущені окремі теми з математики впливу на вступ не матимуть», – додала вона.

Раніше докторка фізико-математичних наук, член-кореспондентка НАН України, провідна наукова співробітниця Інституту математики НАН України Олена Ванєєва розповідала ZAXID.NET про те, чому підлітки демонструють низький рівень успішності та як це змінити.