В Україні погіршується рівень математичної грамотності школярів. Дослідження освітніх втрат з математики від EdEra та Tokarev Foundation демонструє, що майже кожен другий підліток не володіє базовою математикою.

Команда EdEra за підтримки Tokarev Foundation проаналізували результати НМТ з математики 2022–2024 років і дані PISA-2022, глибинні інтерв’ю з учителями та діагностичні тести учнів 5‑х, 7‑х і 10‑х класів у межах проєкту з подолання освітніх втрат від БФ «savED».

Міжнародне дослідження PISA‑2022 показало, що 42% українських підлітків не досягли базового рівня з математики, а лише 3% мають найвищі результати. У НМТ‑2025 з математики 12% учасників не подолали поріг, відповівши гірше за рівень 5–7 класу, а середній результат становив 132,5 бала зі 200. 12% – це кожен восьмий учень. Для порівняння – з української мови та історії таких всього 1%, тобто кожен сотий.

Дослідження виділяє 6 клас як критичну точку. Саме тоді учні втрачають мотивацію та не засвоюють ключові теми на кшталт дробів, відсотків і від’ємних чисел, що згодом блокує успішне вивчення алгебри, геометрії й STEM‑предметів. Діти вчать теорію, але не розуміють, як це стосується життя, – не можуть розрахувати час на дорогу чи уявити, як алгоритми визначають політ літака чи як працюють маршрути Google Maps.

«Математика – це не тільки про оцінки й не про НМТ (результати якого дійсно погані). Це про те, чи зможе людина мислити критично, прораховувати ризики й ухвалювати рішення. Коли ми масово втрачаємо ці навички у школі, потім дивуємося, чому їх бракує в економіці, технологіях і управлінні. І коли дитина каже «я не дружу з математикою», це майже ніколи не про здібності. Це про те, що десь виникли перешкоди, аби зрозуміти тем», – говорить Ілля Філіпов, Founder & CEO EdEra.

Автори дослідження наголошують, що йдеться не просто про низькі оцінки, а про реальні життєві наслідки: слабка математика підриває фінансову грамотність молоді, послаблює критичне мислення та звужує можливості для кар’єри у STEM‑галузях (наука, технології, інженерія, математика).

Дослідження показує, що є тенденція: певні теми, що спершу вивчають у 6 класі, з року в рік викликають труднощі – незалежно від учнів та педагогів.

«Ми вже четвертий рік живемо в умовах технологічної війни, коли математичні навички напряму пов’язані з економічним зростанням і національною безпекою. Україна не може дозволити собі ще одне покоління дітей, які вважають, що в них немає хисту до математики, тоді як насправді їхній досвід навчання не завжди давав змогу розкрити власний потенціал», – вважає Анастасія Дєєва, виконавча директорка Tokarev Foundation.

Нагадаємо, що раніше Державна служба якості освіти (ДСЯО) провела дослідження, щоб проаналізувати рівень знань учнів 6 і 8 класів. Згідно з висновками, лише 41% школярів мають достатній і високий рівень з української мови та математики.

Докторка фізико-математичних наук Катерина Терлецька також розповіла, що математика та загалом STEM-науки (science, technology, engineering and mathematics – наука, технології, інженерія, математика) дуже важливі в нашому житті, вона пояснила це на прикладі військової справи.