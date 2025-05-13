Логічне мислення і вміння аналізувати допомагають у багатьох буденних ситуаціях

Українські математикині розповіли, чим корисними є знання з математики та де ними варто скористатися у щоденному житті: чи допоможе це вберегтися від шахраїв, як організувати відпустку або спланувати ремонт будинку. Про те, як науковиці застосовують математичні знання поза науковою роботою, розповідає МАН.

Доцентка механіко-математичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка Євгенія Кочубінська:

Вигідний кредит. Якщо при купівлі автомобіля потрібно взяти кредит, тоді варто дослідити умови різних банків, врахувати відсотки, комісію, термін виплати, знайти оптимальні умови.

Найкоротший шлях. Дорогу до певного місця можна теж розрахувати математично: карту міста розкласти на геометричні величини: відрізки, прямокутники, трикутники і наочно обрати найкоротший варіант.

Вигідний курс. Якщо шукаємо пункт обміну валют з найкращим курсом серед десяти, що розташовані найближче до нас, за теорією ймовірності треба пропустити приблизно третину у списку, а з решти обрати перший найкращий. Це й буде оптимальним варіантом.

Наукова співробітниця Інституту математики НАН України Олена Атласюк:

Для подорожей. Потрібно планувати поїздки, шукати оптимальний транспорт, складати програму відвідин культурних пам’яток у вільний час. Спланувати можна так, щоб переїзди були найкоротшими, а подорож – бюджетною та комфортною.

Ремонт удома. Перш ніж купити матеріали, Олена розбиває кімнату на геометричні фігури та обраховує їхню площу, щоб знати, скільки шпалер чи фарби потрібно.

Готування їжі. Знання пропорцій корисні під час готування, коли потрібно обрахувати кількість інгредієнтів для більшої чи меншої посудини або на різну кількість людей.

Квест-кімната. Коли треба було розгадати шифр, який складався зі спіралі та двох одиниць, математикиня здогадалася, що йдеться про числа Фібоначчі – послідовність, де кожне, починаючи з другого, є сумою двох попередніх (1, 1, 2, 3, 5, 8 і т. д.). Це знання допомогло їй вибратися з кімнати та завершити квест.

Вираховування ризиків. Коли Олену запросили на роботу кілька університетів, науковиця розрахувала шлях до кожного з них, врахувала оплату праці, витрати на проживання в країні, можливості для професійного розвитку.

Наукова співробітниця Інституту математики НАН України Катерина Пожарська:

Дозування ліків. Математична чіткість та логіка допомагають вирахувати дозу медикаментів залежно від ваги людини. Тут стають у пригоді знання пропорцій.

Уникати маркетингових пасток. Часом деякі виробники зменшують вагу товару (наприклад, у пакеті не 1 кг, а 850 г), тоді ціна здається вигіднішою. Але якщо вирахувати вартість кілограма, ціна буде звичайною.

Сума чека. У США ціна товарів у супермаркетах вказана без урахування податку, і на касі покупець платить більше. Щоб вирахувати свої витрати, потрібно самостійно додати суму податку. А в ресторанах так додають суму чайових – від 18% до 22%.

Вибір постачальника послуг. Коли обираємо надавача послуг інтернету, мобільного зв’язку, електроенергії, треба уважно вивчати умови контракту та не погоджуватися на вигідні, на перший погляд, умови. Слід проаналізувати ціну за весь період угоди, визначити середню за місяць та порівняти з цінами інших постачальників. Це допоможе зекономити.

Ірина Золкіна:

Аналітичне мислення. Наприклад, за допомогою логіки можна вирішувати завдання з інших предметів (скажімо, з хімії чи біології), навіть якщо не дуже знаєтеся на темі.

Напрямок руху. Математичні знання допомагають краще зрозуміти фізичні процеси, наприклад, рух тіла. Його легко застосувати в житті, щоб зрозуміти, куди котитиметься м’яч, їхатиме велосипед тощо.

Альона Гончаренко:

Оптимізація щоденних завдань або складання планів. Аналіз даних для планування подорожі: зручність розкладу транспорту, пересадки, пошук оптимального за часом та вартістю варіанту.

Настільні ігри. Багато ігор побудовані на знанні певних алгоритмів або теорії ймовірності. Це розуміння часто допомагає вигравати у шахи або карткові ігри.

Аналіз процесів та явищ. Математичне мислення допомагає навіть краще вивчати історію України, розуміти причини та наслідки історичних подій.