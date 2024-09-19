В IT є понад 120 спеціальностей, математика не обов'язкова для кожної з них

Багато старшокласників мріють після закінчення навчання працювати в сфері IT. Та існують стереотипи, що у цю галузь неможливо потрапити без знань з математики. Які насправді навички корисні для абітурієнтів, які мріють пов’язати своє життя з IT-технологіями, «Новій українській школі» розповіла керівниця освітньої команди Львівського ІТ-кластера Юлія Цимбала.

Більшість випускників шкіл до останнього не знають, яку професію обрати. Вони мають зацікавлення в певних напрямах, але фінальне рішення ухвалюють аж на початку вступної кампанії. Згідно з опитуваннями, приблизно 66 % підлітків мріють працювати в технічній сфері. Але якщо вони обирають ІТ, то це не винятково програмісти, яким потрібні знання з математики.

Як зазначає фахівчиня, насправді в IT існує понад 120 професій, серед яких абітурієнти можуть обирати ту, що найбільше підходить. Якщо дитина не має схильності до технічних дисциплін і, зокрема, математики, то вона могла би працювати, наприклад, у:

HR для ІТ-сфери,

продажах,

комунікаціях із потенційними замовниками,

проджект-менеджменті,

формуванні команди та підтримці внутрішніх комунікацій під час реалізації проєктів.

IT – одна з найперспективніших сфер у сучасному світі. Отримати необхідні навички можна навіть у юному віці у Школі програмування від АнтиШколи. Тільки уявіть, вже через місяць дитина зможе написати перші рядки коду! Навчання через ігрові методики, прикладні знання, постійна підтримка викладачів-практиків – завдяки цьому ваш син чи донька стане крутим спеціалістом в IT.

Що потрібно розвивати абітуєрієнтам, які хочуть працювати в IT сфері

Світ технологій розвивається дуже швидко, а отже кожен айтівець має постійно вивчати нове, щоб тримати руку на пульсі.

Популярності ІТ серед молоді додає повсюдне застосування новітніх розробок – ігор, штучного інтелекту, корисних програм для обробки відео та аудіо тощо. Діти й підлітки самі охоче користуються цими напрацюваннями і самі мріють винаходити щось нове й корисне, створювати напрацювання, які полегшать роботу й підвищить продуктивність.

У кожному напрямі – чи це суто технічна робота / робототехніка / програмування, чи це комунікації / переговори та планування – є тверді навички (hard skills), які можна поступово в собі розвивати, готуючись до вступу на ІТ-спеціальності.

Окремо варто виділити англійську мову. Вона стає необхідною майже в усіх сферах нашого життя, але саме ІТ давно обрала її як базову для професійної діяльності.

Обов’язково потрібно розвивати й певний набір м’яких навичок (soft skills). Дуже важливим для майбутнього ІТ-вця, є бажання та вміння постійно навчатися, фахівець має бути гнучким, щоб встигати за цими змінами.

IT-кластер рекомендує студентам створювати власні оригінальні проєкти та стартапи, а не лише думати про роботу на аутсорсі для відомих компаній. Це той напрям, на який варто звернути увагу українській ІТ-галузі.