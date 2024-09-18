При Львівській муніципальній бібліотеці майже два роки успішно діє кіноклуб документального кіно про права людини Docudays UA. За цей час йому вдалося показати понад 100 документальних фільмів з колекції Мережі DOCU/CLUB у різних бібліотеках й інституціях Львова та Львівської обʼєднаної громади. Однак діяльність кіноклубу не обмежується лише показами й обговореннями документальних фільмів.

За підтримки Мережі DOCU/CLUB команда кіноклубу реалізувала вже два адвокаційні проєкти. В результаті першого з них – «Інформаційна доступність для людей незрячих та слабозорих» – офіційні сайти й соцмережі міських органів влади почали публікувати інформацію й новини у форматі, доступному для людей з порушеннями зору. Зараз кіноклуб працює над новим проєктом, що має назву «Інтеграція неповнолітніх субʼєктів пробації у соціокультурне життя громади». Його мета – розробити й затвердити спеціальну програму для бібліотек, яка стане корисним інструментом для бібліотекарів у роботі з неповнолітніми правопорушниками, щоб допомогти їм повернутися до нормального життя.

Про завдання, виклики й результати такої роботи бібліотекарів з підлітками розповідає ініціаторка адвокаційної кампанії, модераторка кіноклубу Docudays UA при Львівській муніципальній бібліотеці Віра Карпінська.

Хто такі неповнолітні субʼєкти пробації

У травні цього року Львівська муніципальна бібліотека отримала листа від міської ради про те, що на прохання філії Центру пробації у Львівській області бібліотеки стануть місцями для виконання громадських робіт, на які неповнолітніх можуть направляти за рішенням суду. Ця ініціатива виникла в межах пілотного проєкту із впровадження міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини.

Я зраділа, коли на нараді дізналася про цю новину, бо це означало, що ми матимемо змогу працювати з новою авдиторією. Однак було недостатньо того, щоб бібліотеки стали лише просторами для відбування громадських робіт. Ми з командою кіноклубу завжди були досить сміливими, тож вирішили, що потрібно діяти. Так виник адвокаційний проєкт «Інтеграція неповнолітніх субʼєктів пробації у соціокультурне життя громади».

І нарешті я поясню, хто такі неповнолітні субʼєкти пробації. Згідно із Законом України «Про пробацію», пробація – це альтернатива позбавленню волі, що передбачає відбування засудженими покарання в громаді без ізоляції від суспільства. Її мета – допомогти засудженим виправитися й запобігти скоєнню повторних правопорушень.

Ми розробляємо програму з ресоціалізації неповнолітніх клієнтів пробації – підлітків та молоді до 18 років.

У суспільстві існує багато упереджень щодо тих, хто скоїв правопорушення, і неповнолітні не є винятком. Їх часто сприймають як дітей з проблемних сімей або ж таких, хто неодмінно продовжить порушувати закон і зрештою опиниться у в'язниці. Такі стереотипи негативно впливають на дітей, однак вони не відображають реальної ситуації, адже більшість підлітків може виправитися й повернутися до повноцінного життя з допомогою інших людей та різних корекційних програм.

Одразу наголошу, що ми не виправдовуємо жодного правопорушення, яке скоїли неповнолітні, проте маємо на меті, щоб наші бібліотеки стали тими просторами, які за допомогою корекційних програм здатні позитивно вплинути на подальше життя неповнолітніх і, наскільки це можливо, допомогти подолати упередження щодо них у суспільстві. Недарма ж бібліотека – це безпечне інклюзивне місце, що приймає всіх без винятку, незалежно від віку, статі, гендеру, соціального статусу чи уподобань. Це простір, де кожен може знайти інформацію, підтримку, а головне – відчуття належності до спільноти.

Коли наша бібліотека опублікувала в соцмережах допис про початок співпраці з Центром пробації, то отримала такий коментар: «Це що – тепер бібліотекарі мають працювати зі злочинцями?». Це запитання – яскрава ілюстрація упереджень та стереотипів, що існують у суспільстві. Всі місяці роботи над адвокаційним проєктом ми постійно підкреслюємо, що коректний термін – не «злочинці», а «правопорушники».

Ми прагнемо, щоб цей проєкт допоміг налагодити взаємодію між бібліотекарями й неповнолітніми, адже це важливо для спільної мети – повернення підлітків до нормального життя. Тому йдеться про подолання стереотипів не тільки в суспільстві, а й серед широкої спільноти бібліотекарів. Звісно, ми не вимагаємо від працівників бібліотек бути психологами, поліціянтами чи, як дехто закидає, няньками. Ні, їхнє завдання просте, але надзвичайно важливе: через читання і книги виховувати в підлітків цінності й любов до знань. По суті, це те, що вони й так роблять кожного дня.

Як відбувається співпраця бібліотеки з філією Центру пробації

Ми підписали Меморандум про співпрацю: прагнемо в майбутньому не обмежуватися роботою тільки з неповнолітніми, а й залучати усіх клієнтів пробації до наших бібліотек.

У межах адвокаційної кампанії ми бачимося з підлітками двічі на місяць і працюємо над різними темами: запобігання правопорушенням, стосунки в сімʼї та з однолітками, освіта і працевлаштування тощо.

Важливим для нас інструментом у роботі з ними є документальні фільми про права людини з колекції кіноклубів. Маючи доступ до понад 130 стрічок, ми обираємо ті, які найбільше відповідають тематиці заходу, й запрошуємо експертів, щоб вони глибше розкрили обрану тему. Наприклад, разом з медіаторкою й експерткою діалогових практик Христиною Гаталяк говорили про права людини й дивилися стрічку «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу» режисерки Ельс ван Дріль. Із координаторкою з прав людини Мережі DOCU/CLUB Ліною Бабич та вчителькою історії Львівської класичної гімназії Іриною Кладовою порушували питання дискримінації й толерантності на основі стрічки «Чемпіонка» режисера Мате Барта. А на занятті про кібербезпеку переглядали стрічку «Пранканули» режисера Ісмаеля Жоффруа Шандуті.

Окрім цього, з неповнолітніми працювала психотерапевтка Ольга Кітура, яка через арттерапію допомогла їм попрацювати зі своїми страхами. Також було заняття з профорієнтації з провідною фахівчинею з розвитку Інституту стратегії культури Мартою Більською, де говорили про вибір і відповідальність. Про історію й культуру більше дізналися на екскурсії в Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові.

Адвокація – це зміни

Організація заходів для неповнолітніх клієнтів пробації – це лише частина нашої адвокаційної кампанії, але не кінцева мета проєкту. У нашій Мережі кіноклубів завжди наголошують, що адвокація – це зміни. Через розробку й затвердження методичної програми роботи з підлітками для бібліотек ми прагнемо залучити до цієї ініціативи якомога більше бібліотечних інституцій по всій країні. Наша мета – надихнути бібліотеки на сміливу співпрацю з підрозділами Центру пробації, допомогти їм взяти на себе цю відповідальність та спільними зусиллями покращувати життя людей, показуючи різні можливості для інтеграції юних правопорушників у громаду та взаємодії з нею. Це не просто робота, це – крок до змін, які принесуть користь усім учасникам процесу й суспільству в цілому.

Проєкт «Інтеграція неповнолітніх суб’єктів пробації в соціокультурне життя громади» впроваджується завдяки підтримці Мережі DOCU/CLUB, що фінансується Посольством Швеції в Україні, Національним фондом на підтримку демократії (NED) та Fondation de France.