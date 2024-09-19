З дітьми треба багато спілкуватися та зайняти їх фізичними активностями

На формування словникового запасу малюків впливає кількість часу, приділеного спілкуванню з батьками. А ще для кращого функціонування мозку і засвоєння нової лексики корисні фізичні вправи, особливо плавання. «Освіторія» розповіла про результати дослідження американських вчених.

Як з’ясували фахівці Каліфорнійського університету в Берклі (США), кількість розмов з дітьми в родині залежить не стільки від освіченості та особистих характеристик батьків, скільки від наявності серйозних проблем (наприклад, зі здоров’ям чи дефіцитом грошей) та пов’язаних з ними переживань. У дітей з малозабезпечених родин значно менший словниковий запас, ніж у їхніх однолітків із заможних родин. Проблеми дітей прямо пов’язані з пригніченим психологічним станом батьків.

Що повільніше формується словниковий запас дитини, то більше це впливає на подальшу навчальну успішність. Проблеми виникають не лише в гуманітарній сфері. Учні, яким не вистачає лексики, зазвичай погано читають, а тому гірше розуміють умови задач та текстів з інших предметів – математики, фізики, історії, географії, біології.

Вчите англійську роками, але безуспішно? З АнтиШколою ви можете не лише самі досягнути бажаного результату, а й подарувати своїм дітям зовсім інший досвід. Спеціальні дитячі програми для різного віку, індивідуальний підхід, граматика без зубріння та розмовні клуби – такий формат точно сподобається юним учням. Вивчайте англійську разом з АнтиШколою усією родиною!

Активність мозку підвищують також будь-які фізичні вправи. Вони збільшують рівень білка нейтрофіну, що стимулює розвиток нейронів. Дослідники з Делаверського університету (США) пропонують поліпшити мовленнєві навички та збільшити словниковий запас завдяки регулярним заняттям з плавання.

Вони дослідили дітей віком від 6 до 12 років, які займалися фітнесом, плаванням та просто малювали. Малюків попросили запам’ятати низку нових слів після вправ. Як з’ясувалося, після плавання школярі на 13 % краще запам’ятовували нові слова.

«Вчені пояснюють це кількістю енергії, яка потрібна мозку для кожної вправи. Плавання – це заняття, яке діти можуть виконувати без особливих роздумів або додаткових інструкцій. Це більш автоматична вправа, ніж фітнес, де багато вправ вони раніше не бачили. Дітям спочатку потрібно було вивчити рухи, на що витрачалася розумова енергія», – пише «Освіторія».

Раніше вчені вивчали плавання лише з точки зору здорового способу життя, а цей новий підхід відкриває простір для нових досліджень. Басейни у школах теж є правильним і корисним рішенням з багатьох аспектів.