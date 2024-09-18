Діти молодшого і шкільного віку за своєю природою дуже допитливі, адже у цей період вони активно пізнають світ. Однак, щоб знайомство з новим йшло на користь, а засвоєння матеріалу було ефективним, важливо підібрати влучну методику, а також репетитора, який зможе реалізувати її на практиці у зручному для дитини темпі.

Тож сьогодні розповідаємо, які переваги мають заняття з репетитором, яка його роль у навчальному процесі та зрештою, як підібрати найкращого викладача для свого малюка. За приклад наводимо досвід АнтиШколи, висококваліфіковані викладачі якої вже 8 років надають супровід учням, що проходять в них курси англійської мови онлайн.

Яка роль репетитора в освітньому процесі

У наш час освітні можливості є надширокими: навчатися можна як у великих групах, шкільних класах, так і займатися самоосвітою. Та для ефективного навчання важливий правильний фокус і методика. І саме це перше та найважливіше завдання викладача. Під час індивідуальних занять репетитор модерує процес засвоєння нової інформації і правильно її «дозує».

Таким чином вчитель стає провідником дитини у світ знань. Саме від нього залежить, чи зрозуміє дитина предмет, чи полюбить його та навіть те, який фах згодом обере.

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Та, окрім безпосередньо освітніх функцій вчитель має стати другом школяреві, хоч і з різницею у віці та статусі. Річ у тім, що зв’язок між викладачем і учнем дуже важливий, адже діти мають довіряти дорослому, поважати та бути з ним на одній хвилі, щоб навчання відбувалося як пізнавальний процес, а не вимогливо-контролюючий.

Коли репетитори найкраще справляються з цими функціями

На жаль, шкільні педагоги не можуть приділити всім учням достатньо уваги. Діти мають різний темперамент, а велика кількість учасників навчального процесу відволікає і розсіює увагу.

Тож іноді батьки звертаються до шкільних вчителів за додатковими приватними уроками для своїх дітей. Проте це також може зашкодити учневі, зокрема вплинути на об'єктивність оцінювання його знань на уроках.

Тож як отримувати необхідні знання без компромісів та нюансів? Як розповіли нам в АнтиШколі, насамперед варто визначитися з форматом занять. Сама школа практикує три варіанти занять:

індивідуальні,

групові,

самостійні.

Методисти школи наголошують, що кожен з них ефективний. Проте все залежить від характеру дитини та особливостей сприйняття нею інформації. Тож, якщо батьки підберуть вдалий варіант для своєї дитини, репетитор зможе розкрити її потенціал на повну.

Наприклад, працюючи face-to-face з репетитором, скромний слухач отримує максимум уваги та відповіді на всі запитання. І не треба тягнути руку, щоб тебе помітили. А ще такі уроки дають максимум практики, що ідеально для поглибленого вивчення англійської мови.

Серед викладачів АнтиШколи кожен учень знайде свого

АнтиШкола працює вже 8 років, впродовж яких залучила до навчання понад 1000 викладачів з усього світу. Кожен з них має свої особливості: багато з них є носіями мови, хтось розмовляє з британським акцентом, хтось – з американським, інші краще орієнтуються у бізнесовій лексиці, що корисно при вивченні англійської для роботи.

Серед репетиторів АнтиШколи є переможці професійних конкурсів, автори підручників та експерти, ті, які свого часу отримали звання «заслужений викладач України» чи «вчитель року». З таким досвідом вони точно знають, як знайти до дитини підхід.

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Іноді ж діти хочуть, щоб їх навчали молоді вчителі. Тоді вони з ними, говорячи мовою підлітків, швидше «законектяться» і «працюють на одному вайбі», наче спілкуються з другом.

Найважливіше те, що учень чи учениця самі можуть обрати свого найкращого репетитора. АнтиШкола практикує безкоштовну заміну викладачів. А щоб не боятися зважитися на старт навчання, можна зареєструватися на безкоштовний урок, де найкраще ознайомлять з новітніми методами та викладачами.

Інтенсивність занять, план вивчення англійської мови та програму навчання також формують відповідно до конкретного запиту. Індивідуальний підхід – це ключова перевага.

Що важливо, найменшим діткам уроки будують з елементами геймифікації. Діти дивляться відео з мультфільмів, співають, танцюють, роблять інтерактивні завдання на платформі, проходять заняття за допомогою знайомих їм персонажів. Щоб не було заскладно чи нудно, викладач часто змінює активності: трохи співів, танців та ігор, щоб заняття проходили весело. Під вікові особливості напрацьовані спеціальні дитячі програми.

Індивідуальні заняття для дитини допоможуть підібрати правильний темп навчання, розподілити заняття на ігрову та навчальну частини, взяти максимум користі від присвяченого навчанню часу.

«Розуміємо, як важко сконцентруватися дитині на навчанні, тому всі уроки адаптовані на фокусуванні уваги. Наші уроки не схожі на шкільні, у нас немає критики, а є підтримка та увага до дітей. Під час уроків витриманий баланс між розмовами, правилами та іграми. Проте увесь фокус – на знаннях, а не на розвагах», – наголошують методисти АнтиШколи.

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Батьки можуть перевірити результативність уроків за допомогою трекінгу результату та звітів, а також – вносити зміни до персональної програми навчання. Якщо навчання не дасть очікуваних результатів, школа повертає кошти.

Найкращою рекомендацією є відгуки студентів. Зокрема, Артем Мирославський каже: «Замість нудних підручників та зошитів я використовую інтерактивну платформу, яка робить навчання англійської мови цікавим та захоплюючим. Завдання на платформі дійсно хочеться виконати, адже вони дуже цікаві. За такий невеликий термін я значно покращив свою англійську мову, вже намагаюся дивитися улюблені серіали з субтитрами».

Вартість уроку англійської в АнтиШколі стартує від 220 гривень. Інтенсивність навчання можна коригувати за індивідуальним графіком та обрати той, що підходить за бюджетом та часовими можливостями. Сучасні методи навчання та штучний інтелект роблять заняття цікавими та незабутніми. І випробувати все це можна просто зараз, зареєструвавшись на безкоштовний пробний урок.