Сучасне покоління дітей, яке буквально виростає із ґаджетами у руках, швидко опановує цифрові технології. Тому онлайн-навчання для них не становить жодних складнощів. Навіть навпаки – є легшим та ефективнішим завдяки гнучкому графіку, наявності чіткої комунікації з викладачами та можливості повторно переглянути навчальні матеріали й організаційні нагадування.

Що цікаво, у багатьох батьків та дітей воно асоціюється виключно з вивченням іноземної. Однак список того, що можна досліджувати, не лише сидячи за партою у класі, насправді значно ширший. До прикладу, АнтиШкола пропонує уроки англійської мови, а також з багатьох інших базових дисциплін – математики, біології, хімії, історії, а також програмування.

Якими є переваги здобування знань онлайн та чому діти із задоволенням відвідуватимуть їх, розповідаємо у сьогоднішньому матеріалі на прикладі АнтиШколи.

Чому все більше людей надають перевагу онлайн-навчанню

В останні роки тренд на навчання онлайн дедалі зростає серед учнів по всьому світу. Воно і не дивно, адже такий підхід має низку суттєвих переваг. Розглянемо детальніше деякі з них:

можна навчатися у будь-який час. Учні та їхні батьки можуть самі обирати рівень завантаження та час уроків. Це дозволяє зосереджуватися на предметі у зручні для дитини години;

не потрібно бути прив’язаним до однієї локації. Учні можуть вчитися, не виходячи з дому чи перебуваючи за кордоном. Усе, що потрібно, — улюблений гаджет та безперебійний доступ до інтернету;

вивчати матеріал можна у комфортному для дитини темпі. Учні завжди можуть повторно пройти складний матеріал, якщо є потреба, перечитати листування з викладачем, уточнити щось та отримати індивідуальну відповідь на свій запит;

вивчені матеріали доступні до перегляду 24/7 на інтерактивній платформі. Більше не потрібно тягати з собою важкі підручники, адже домашнє завдання та матеріали з уроків цілодобово доступні на зручній інтерактивній платформі;

персональний фідбек та індивідуальний підхід. Навчання у класі, повному учнів, подекуди позбавляє можливості отримати зворотний відгук. Щобільше, індивідуальний підхід у таких умовах просто неможливий, адже вчителі фізично не зможуть приділити кожному школяру достатньо часу. Водночас онлайн навчання дозволяє побудувати заняття таким чином, щоб уваги викладача завжди було достатньо. Фахівці надають персональний фідбек, а також завжди готові відповісти на запитання дитини. Таким чином, для учнів створюють безпечний простір, де завжди можна бути побаченим та почутим.

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АнтиШкола перейшла в онлайн, щоб кожен міг здобути якісні знання

Український відповідальний бізнес розуміє, що варто бути адаптивним і переходити в онлайн. Це дає можливість забезпечити безперервний процес навчання навіть під час кризових ситуацій, як-от пандемія чи війна.

Крім того, онлайн-навчання дозволяє охопити ширшу аудиторію учнів, надаючи доступ до справді якісної освіти кожному, незалежно від його місця проживання чи способі життя.

Саме тому АнтиШкола однією з перших перейшла в онлайн викладання і тепер може ділитися знаннями з українцями з усіх куточків світу, де є стабільний інтернет!

А щоб зробити заняття ще якіснішими, результативними та інтерактивними, АнтиШкола розробила власну платформу. Серед її головних особливостей:

велика кількість ігор – гейміфікація навчання допомагає краще засвоювати матеріал;

– гейміфікація навчання допомагає краще засвоювати матеріал; особистий словничок – упродовж занять і поза ними учні можуть додавати незнайому лексику у словник, щоб потім легко та з інтеракцією повторювати їх;

– упродовж занять і поза ними учні можуть додавати незнайому лексику у словник, щоб потім легко та з інтеракцією повторювати їх; практичні вправи та завдання – щоб добре засвоїти матеріал, на платформі додали спеціальні тренажери, де можна практикувати використання нової лексики та граматики;

– щоб добре засвоїти матеріал, на платформі додали спеціальні тренажери, де можна практикувати використання нової лексики та граматики; відеозв’язок – безперебійне з’єднання з викладачем дозволяє максимально зосередитися на процесі навчання.

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Платформа заміняє традиційні підручники й зошити. А також створює комфортне середовище для навчання в задоволення.

«Діти не хочуть прогулювати наші заняття, адже ми робимо так, щоб дитина закохалась у навчання», – наголошують в онлайн-школі.

Станом на сьогодні в АнтиШколі навчається вже безліч дітей та дорослих, які на власному досвіді переконалися, що онлайн-освіта – це зручно й ефективно. Водночас можливість здобувати освіту дистанційно – не єдина перевага школи. Більше про них розповідаємо далі.

Про які ще бенефіти АнтиШколи варто знати

Онлайн-уроки англійської мови в АнтиШколі абсолютно не схожі на шкільні. Учнів ніколи не критикують, а лише підтримують та мотивують на нові звершення.

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Навчання є доступним для кожного, адже ціна за урок стартує від 220 гривень, до того ж тут діють постійні знижки та акційні пропозиції. Крім того, школа пропонує:

безкоштовний пробний урок – це чудова можливість для дітей та дорослих на власні очі побачити якість викладання та зрозуміти, чи підходить їм конкретний викладач та методика. До того ж пробний урок дозволяє встановити перший контакт з вчителем, зрозуміти рівень знань та потреби учня, що допоможе краще налаштувати весь подальший процес навчання;

повернення коштів у разі, якщо навчання не сподобається чи не приноситиме очікуваного результату;

безкоштовну заміну вчителя, якщо не відчуваєте конекту.

Слід зауважити, що малим діткам буває складно фокусуватися на вивченні матеріалів упродовж тривалого часу. Тому виникає потреба постійно змінювати активності й робити перерви. Це добре розуміють професіонали АнтиШколи, а тому уроки для наймолодших адаптовані так, аби зберегти фокус учнів. Викладачі зосереджуються на якості набутих дитиною знань, проте й не забувають про розваги. А батьки завжди отримують звіти про проведені заняття, зокрема можуть побачити трекінг результату і відкоригувати персональну програму навчання.

Уроки англійської з АнтиШколою – це 75% розмовної практики та повне занурення у мовне середовище. Викладачі витримують золотий баланс між розмовами, правилами та іграми.

Школа має найбільшу базу викладачів з усього світу, що надає можливість підібрати тьютора під конкретну мету та темперамент дитини чи дорослого. Наприклад, тут є кваліфіковані та досвідчені викладачі, котрі навіть мають звання «Вчитель року».

Ось ще декілька цікавих фактів про АнтиШколу:

має ліцензію на позашкільне навчання;

9 років досвіду у навчанні англійської та співпраця з понад 50 тисячами студентів;

використовують виключно сучасні методи навчання, зокрема залучають штучний інтелект;

навчання можна обрати за кількома варіантами: індивідуальні уроки, групові та парні заняття, самостійне навчання.

Одна з переваг школи – акцент на різносторонньому розвитку

До речі, англійська – не єдиний напрямок АнтиШколи. У ній також викладають:

математику – заповнення прогалин в знаннях та розвиток нестандартного мислення;

– заповнення прогалин в знаннях та розвиток нестандартного мислення; програмування – вивчення Python через ігрові механіки на платформі з досвідченими викладачами;

– вивчення Python через ігрові механіки на платформі з досвідченими викладачами; інші загальноосвітні шкільні предмети. Зокрема можна пройти підготовку до НМТ за унікальною методикою АнтиШколи та вступити в омріяний заклад освіти без надзусиль. Підготовка відбувається без стресу та паніки. Викладачі фокусуються на найважчих темах й навчають справлятися з розгубленістю і тривожністю під час іспитів.

Кожен предмет можна обрати окремо чи надати перевагу комплексному вивченню – вибір за вами. Треба лиш записатися на безкоштовний пробний урок і переконатися, що якісна освіта – це цікаво та захопливо!