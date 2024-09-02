Застосунок можна уніфікувати з даними з «Дії»

У понеділок, 2 вересня, у Києві презентували перший державний освітній застосунок «Мрія». Його функція – зібрати всю неохідну інформацію про навчальний процес і полегшити комунікацію. Як повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, в Україні вже 40 шкіл із шести областей (Запорізької, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської, Київської та Дніпропетровської) та Києва ним користуються. Будь-яка школа може подати заявку на під’єднання до «Мрії».

Застосунок зменшить вчителям роботу з документами, оформить навчальний процес для школярів в ігровому форматі, дасть батькам інформацію про те, як навчається їхня дитина та на які предмети треба звернути увагу.

Як перетворити навчання на цікавий процес? У АнтиШколі англійської мови знають відповідь на це питання. Небанальні підходи, індивідуальний графік та найкращі викладачі зі всього світу, що стають друзями. Цікаво? Тоді запрошуємо на безкоштовне пробне заняття. АнтиШкола. Навчайся інакше!

Функції, які вже доступні у застосунку:

план дня з розкладом уроків і статусом домашніх завдань;

відстеження кожного предмету і оцінок з нього;

відгуки вчителя про успішність учнів;

цифровий учнівський Мрія ID у смартфоні замість пластику.

автоматичний конструктор розкладу уроків, цифрові навчальні плани та журнали для вчителів;

доступ до власної бібліотеки з контентом для саморозвитку;

спілкування в застосунку в найбезпечніших чатах на базі Signal.

«Сьогодні спільно з президентом України Володимиром Зеленським та віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим ми презентували “Мрію”. Цифровізація освітніх процесів має дати більше свободи вчителям і учням у навчанні, тож працюємо, щоб “Мрія” була у кожній школі», – наголосив Оксен Лісовий.

Подати заявку від школи на під’єднання до застосунку можна за посиланням.