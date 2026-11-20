У п’ятницю, 20 листопада, усі школи Кам’янця-Подільського перейшли на дистанційне навчання через безпекову ситуацію. Водночас у Хмельницькому навчальні заклади працюють у звичному режимі.

Як повідомила Камʼянець-Подільська міська рада, керівники шкіл ухвалили рішення про зміну формату навчання з огляду на безпекову ситуацію та оголошення червоного рівня повітряної тривоги. Дистанційно також навчаються учні кількох інших закладів освіти області.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У Хмельницькій ОВА нагадали, що педагогічні ради можуть самостійно визначати, як навчатимуться учні, залежно від обставин. Якщо повітряну тривогу оголошують від самого ранку, учням і вчителям рекомендують залишатися вдома або в найближчому укритті до відбою.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас заступниця директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ірина Петричко повідомила ZAXID.NET, що всі школи Хмельницького продовжують очне навчання.

Додамо, що 20 листопада повітряну тривогу на Хмельниччині вперше оголосили о 01:28 у Кам’янець-Подільському районі. Вона тривала до 08:20. Повторно тривогу в районі оголосили о 09:40, а відбій був о 10:40.