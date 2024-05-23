У четвер, 23 травня, у Хмельницькій області діятиме графік погодинних відключень світла. Постачання електроенергії планують обмежити для першої черги споживачів з 19:30 до 23:30, втім графік може змінитися залежно від ситуації в енергосистемі. Про це повідомляє прес-служба АТ «Хмельницькобленерго».

Якщо на Хмельниччині не споживатимуть більше дозволеної величини потужності, знеструмлень не буде. У «Хмельницькобленерго» також додають, що за умови суттєвих змін ситуації в об’єднаній енергосистемі України – графік може змінитися.

Інформацію щодо черг споживачів електроенергії на Хмельниччині можна переглянути за посиланням. «Хмельницькобленерго» об’єднав райони електромереж у 6 груп, проте в кожній з них можуть бути різні черги відключення світла, оскільки навіть одна будівля може мати кілька різних підключень електромереж. Перевірити чергу можна також у чат-ботах (Viber, Telegram) або у розділі «Погодинні відключення».

Додамо, що цьогоріч в Україні з травня відновили графік погодинних відключень світла для побутових і промислових споживачів після російських атак дронами та ракетами по українській енергосистемі.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET «Без світла».