43-річний Андрій Кавецький вже був фігурантом багатьох кримінальних проваджень

Поліцейські спільно з прокурорами повідомили про нову підозру начальнику Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 43-річному Андрію Кавецькому. Справа стосується незаконної передачі в приватну власність 1,4 га земель лісового фонду Східницького лісництва.

Як повідомили у п’ятницю, 27 листопада, у Нацполіції та прокуратурі Львівщини, у 2020 році високопосадовець спільно з двома підлеглими організував незаконну передачу у приватну власність 1,4 га земель лісового фонду. Йдеться про ділянку в межах Східницького лісництва ДП «Дрогобицьке лісове господарство» на Дрогобиччині.

За версією слідства, ділянку, призначену нібито для ведення селянського господарства, отримала донька депутата кількох скликань міськрад області, яка є однією з власниць спа-комплексу. На момент передачі земля входила до державного лісового фонду, а її експертна вартість становить понад 2 млн грн.

«Спочатку експерт з Донецької області відмовив у погодженні проєкту, вказавши на наявність на ділянці лісової рослинності та близькість до річки Стрий. Однак після зміни розробника землевпорядної документації вдалося отримати позитивний висновок іншого експерта», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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Андрій Кавецький отримав нову підозру

Але навіть після погодження проєкту експертом, у серпні 2020 року в управлінні Держгеокадастру відмовили передати ділянку у приватну власність через відсутність погодження її меж із землями державної власності.

«Уже у вересні до управління надійшло нове клопотання щодо цієї ж ділянки. Недоліки нікуди не зникли, однак цього разу високопосадовець і дві його підлеглі просто проігнорували їх. Відтак, діючи за попередньою змовою, посадовиці забезпечили підготовку та погодження проєкту наказу, а їхній керівник підписав документ», – додали в прокуратурі.

Зараз високопосадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 364 ККУ). Підозри двом його спільницям повідомили у червні цього року.

Як повідомлялося, ДБР та поліція розслідують можливі зловживання начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького при безкоштовному виділенні 2 га в селі Новий Кропивник неподалік курортного селища Східниця. Журналісти NGL.media з’ясували, що ділянки там отримали, зокрема, мама в.о. голови Львівської облради Юрія Холода та родичі колишнього нардепа від «Слуги народу» Ореста Саламахи.

Нагадаємо, Андрій Кавецький займає посаду начальника ГУ Держгеокадастру Львівщини з перервами з 2015 року. Він не раз був фігурантом гучних справ. у 2022-2023 роках йому оголошували підозри за незаконну роздачу в приватну власність землі в гірських районах (на Сколівщині, Турківщині) та у Зимноводівській громаді біля Львова, однак суди його виправдали «через недоведеність вини».

У липні цього року Андрія Кавецького затримали за пропозицію 30 тис. доларів хабаря співробітнику НАЗК. У листопаді він вийшов з СІЗО після зменшення розміру застави з 90 млн до 8 млн грн.