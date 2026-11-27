Серіал розповість історію першого фільму з погляду вампіра Едварда Каллена

Netflix та Lionsgate створять анімаційний серіал за мотивами всесвітньо відомої вампірської саги «Сутінки». Основою проєкту стане книга Стефані Маєр «Сонце опівночі», яка переказує події першого роману саги від імені вампіра Едварда Каллена.

Netflix взяв на себе зобовʼязання щодо двох сезонів, повідомив голова Lionsgate Television Кевін Беггс під час конференції з питань прибутку компанії, передає TBS Graduates. Проєкт буде адаптацією роману 2020 року «Сонце опівночі» та розповідатиме історію кохання Белли Свон та Едварда Каллена з погляду вампіра.

На відміну від оригінальних фільмів, майбутня адаптація стане анімаційним серіалом для дорослої аудиторії. Наразі невідомо, чи обидва сезони охоплять події одного роману, чи сюжет розширять. Зобов'язання щодо двох сезонів дозволяє виробництву продовжити роботу, не чекаючи рішення Netflix про продовження після першого сезону.

За словами Беггса, Netflix та Lionsgate покладають на серіал великі сподівання та розглядають його як розширення всесвіту вампірської саги. Водночас він не виключив появи нових фільмів франшизи.

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Сценаристкою серіалу призначили Шинейд Дейлі, відомою серіалами «Збреши мені» та «Відпал». Головною режисеркою виступить Лінн Ван. У виробництві також візьме участь й авторка саги Стефані Маєр – вона буде виконавчою продюсеркою.

Дата прем’єри «Сонця опівночі» наразі не оголошена. За планом, робота над проєктом триватиме до травня 2027 року.

Зазначимо, Стефані Маєр почала писати роман з погляду Едварда Каллена ще у 2008 році, проте зупинила його написання після того, як стався витік в інтернет її незакінченого рукопису. Завершену книгу письменниця опублікувала у 2020 році.