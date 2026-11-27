Ігор Черепанов у клубі «Теплий Ламповий»

Київський артцентр «Теплий Ламповий» зачиняється на тлі сексуального скандалу навколо його співзасновника та гітариста гурту Spokusy Ігоря Черепанова. Напередодні музичний гурт дискваліфікували з Нацвідбору на «Євробачення-2027» через звинувачення у домаганнях до неповнолітніх.

Про закриття артклубу оголосили 26 листопада на сторінці «Теплого Лампового» в інстаграмі. Про припинення роботи центру оголосив сам 42-річний Черепанов, назвавши причиною цьому «скандал навколо Євробачення».

«Я Ігор Черепанов, повідомляю, що в зв'язку зі скандалом навколо моєї участі в Національному Відборі Євробачення та звинуваченнями на мою адресу, Арт-клуб “Теплий Ламповий” припиняє свою діяльність», – повідомив Черепанов.

У чому звинувачують гітариста Spokusy

Після того, як Spokusy увійшли до лонглиста Національного відбору на «Євробачення-2027», у соцмережах звинуватили гітариста гурту Ігоря Черепанову у сексуальних домаганнях до неповнолітніх. Після оприлюднення звинувачень до «Суспільного Культура» звернулась одна з дівчат, чиє листування з артистом фігурує на скриншотах. За її словами, у віці 14–16 років вона часто відвідувала клуб «Теплий ламповий», де працював Черепанов. Вона стверджує, що музикант дозволяв собі небажані фізичні дотики до неї та її подруг, а також пригощав алкоголем неповнолітніх, які йому подобались.

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Інша дівчина розповіла, що коли їй було 17 років, Черепанов запросив її до бару на Арсенальній і пригостив пивом. Під час прогулянки біля парку Вічної Слави він запропонував їй поцілуватися, однак дівчина відмовилася.

Сам музикант заперечує ці звинувачення та називає їх наклепом.

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26 листопада Оргкомітет Нацвідбору дискваліфікував гурт Spokusy через скандал навколо Черепанова. Там заявили, що перед затвердженням лонглиста інформація про випадки спілкування учасника гурту Spokusy з неповнолітніми була відсутня.

У «Суспільному» наголосили, що категорично засуджують стосунки, грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми. Рішення про усунення Spokusy ухвалили через порушення пункту 4.6 правил Нацвідбору про етичну поведінку під час відбору та в минулому.