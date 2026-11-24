У фіналі нацвідбору візьмуть участь щонайменше семеро виконавців

У вівторок, 24 листопада, «Суспільне» оприлюднило довгий список учасників національного відбору на «Євробачення-2027». До нього увійшли 18 виконавців, які будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі, який пройде в болгарському місті Бурґас.

До лонглиста нацвідбору увійшли:

ANKA

Epolets

FOLKULAKA

GANNA

HITS’ FACTORY

melos

Mia Ramari

Povin’

SKYLERR

SPOKUSY

Stasya

Vlad Darwin

YAGODY

YAKAYA

YARIMA

Кажанна

Солідні люди

Уляна Шуба

Довгий список цього року сформували на основі 217 заявок, серед яких 153 сольних виконавці та 48 гуртів.

Учасники, що потрапили до лонглиста повинні будуть обов’язково пройти прослуховування за участі музичного продюсера Дмитра Шурова (Pianoboy).

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Серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування – воно визначить ще одного учасника фіналу.

У фіналі нацвідбору, який відбудеться у лютому 2027 року, візьмуть участь щонайменше семеро виконавців. Переможця нацвідбору традиційно визначать журі та глядачі.

Нагадаємо, 71-й пісенний конкурс «Євробачення» вперше відбудеться в Болгарії завдяки перемозі співачки DARA з піснею Bangaranga. Півфінали відбудуться 11 та 13 травня 2027 року, а гранд-фінал – 15 травня.