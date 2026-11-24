«Суспільне» оприлюднило лонглист учасників нацвідбору «Євробачення-2027»
Заявки подали як дебютанти, так і вже відомі виконавці
У вівторок, 24 листопада, «Суспільне» оприлюднило довгий список учасників національного відбору на «Євробачення-2027». До нього увійшли 18 виконавців, які будуть змагатися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі, який пройде в болгарському місті Бурґас.
До лонглиста нацвідбору увійшли:
- ANKA
- Epolets
- FOLKULAKA
- GANNA
- HITS’ FACTORY
- melos
- Mia Ramari
- Povin’
- SKYLERR
- SPOKUSY
- Stasya
- Vlad Darwin
- YAGODY
- YAKAYA
- YARIMA
- Кажанна
- Солідні люди
- Уляна Шуба
Довгий список цього року сформували на основі 217 заявок, серед яких 153 сольних виконавці та 48 гуртів.
Учасники, що потрапили до лонглиста повинні будуть обов’язково пройти прослуховування за участі музичного продюсера Дмитра Шурова (Pianoboy).Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Серед учасників лонглиста, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування – воно визначить ще одного учасника фіналу.
У фіналі нацвідбору, який відбудеться у лютому 2027 року, візьмуть участь щонайменше семеро виконавців. Переможця нацвідбору традиційно визначать журі та глядачі.
Нагадаємо, 71-й пісенний конкурс «Євробачення» вперше відбудеться в Болгарії завдяки перемозі співачки DARA з піснею Bangaranga. Півфінали відбудуться 11 та 13 травня 2027 року, а гранд-фінал – 15 травня.