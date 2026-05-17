Після перемоги у нацвідборі DARA розглядала можливість відмовитися від участі в конкурсі

У 70-му пісенному конкурсі «Євробачення», що відбувся у Відні, перемогла виконавиця DARA з Болгарії з піснею Bangaranga. Вона отримала 516 балів – 204 від національних журі та 312 від глядачів, що є найвищими показниками серед усіх учасників. Ізраїль, який опинився на другому місці, отримав сумарно лише 343 бали. Представниця України LELÉKA з піснею Ridnym посіла 9 місце, отримавши 221 бал.

DARA (повне імʼя – Дарина Йотова) народилася 9 вересня 1998 року у Варні. У 2015 році вона брала участь в болгарській версії шоу «Х-Фактор», посівши у фіналі третє місце. Після цього вона взяла сценічний псевдонім DARA та підписала контракт з болгарським музичним лейблом Virginia Records, а вже влітку 2016 року випустила дебютний сингл.

З 2021 року DARA стала тренеркою шоу «Голос Болгарії», під її менторством дві учасниці здобули перемогу. У 2024 році брала участь у болгарському телешоу Dancing Stars, посівши у фіналі друге місце.

У 2026 році вона виграла національний відбір на «Євробачення», проте розглядала ймовірність відмовитися від участі через негативні коментарі після перемоги. У результаті вона все ж взяла участь у конкурсі та принесла Болгарії першу в історії перемогу в «Євробаченні». Її номер ставив Фредрік Ридман, який також поставив номери для Швеції у 2015 році (перемога), Фінляндії у 2023-му (2 місце) та Швейцарії у 2024-му (перемога).