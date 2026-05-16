Пісня Ridnym присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе

У Відні в суботу, 16 травня, LELÉKA виступила під номером 7 у фіналі «Євробачення-2026». Співачка виконала пісню Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе.

Постановником номера став Ілля Дуцик, а костюм створила Лілія Літковська (LITKOVSKA) і стилістка Маргарита Шекель. На сцені бандурист Ярослав Джусь виконав партію на харківській бандурі.

Додамо, що під час фіналу на глядачів очікує інтервал-акт за участі найулюбленіших легенд Євробачення. Серед них дві українські зірки: переможниця «Євробачення-2004» Руслана та срібна призерка «Євробачення-2007» Вєрка Сердючка. На сцену вийдуть Макс Мутцке (Німеччина, 2004), Lordi (Фінляндія, 2006), Александр Рибак (Норвегія, 2009), Крістіан Костов (Болгарія, 2017), Еріка Вікман (Фінляндія, 2025), Міріана Конте (Мальта, 2025).