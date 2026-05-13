LELÉKA представить Україну у Відні з піснею Ridnym

Вже у четвер, 14 травня, у другому півфіналі «Євробачення-2026» Україну представить LELÉKA з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе. Розповідаємо детальніше про артистку та її творчий шлях.

LELÉKA – це сценічний псевдонім української артистки Вікторії Корнійкової, йдеться у вікіпедії. Співачка народилася 10 листопада 1990 року в місті Шахтарське на Дніпровщині. Її дитинство минало у творчому середовищі: батько, Микола Корнійков, керував Палацом культури «Шахтар» та понад 30 років очолював танцювальний колектив «Вікторія», на честь якого й назвав доньку. Мати артистки працювала режисеркою зі світла та вела театральний гурток, прищеплюючи любов до сцени з ранніх років.

Освіту Вікторія здобула в Національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого в Києві. Під час навчання Вікторія Корнікова працювала акторкою в Молодому театрі та знімалася в українських фільмах і серіалах. Згодом Вікторія Корнікова переїхала до Німеччини, де здобула ступінь магістра з джазового вокалу та композиції у Дрезденській вищій школі музики. Артистка продовжила освіту в кіноуніверситеті Бабельсберга, де здобула навички роботи над саундтреками для фільмів і серіалів.

Навесні 2016 року у Берліні співачка заснувала етноджазовий гурт LELÉKA разом з музикантами Робертом Вінредером, Томасом Коларчиком та Якобом Гегнером. Колектив стрімко здобув популярність на європейській сцені, а вже за рік став переможцем Global Music Contest. Відтоді артисти отримали низку престижних нагород, налагодили співпрацю з німецькою концертною агенцією, записали п’ять альбомів та стали постійними гостями радіоефірів і фестивалів у Німеччині.

Хоч LELÉKA є колективом, у межах нацвідбору на «Євробачення-2026» Вікторія представила окремий сольний номер.