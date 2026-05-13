Визначилася перша десятка фіналістів «Євробачення-2026»
Фінал конкурсу відбудеться у суботу, 16 травня
У четвер, 12 травня, у Відні відбувся перший півфінал «Євробачення-2026», на якому визначили десятьох фіналістів. Крім того, на сцені виступили представники Італії та Німеччини, які автоматично проходять до фіналу як країни «Великої п’ятірки».
До фіналу «Євробачення-2026» вийшли:
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
- Швеція: Felicia – My System
- Хорватія: Lelek – Andromeda
- Греція: Akylas – Ferto
- Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Ізраїль: Noam Bettan – Michelle
- Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Польща: Alicja – Pray
- Сербія: Lavina – Kraj Mene
Свої номери на півфіналі представили дві країни з «Великої пʼятірки», які автоматично проходять у гранд-фінал:
- Італія: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Німеччина: Sarah Engels – Fire
Нагадаємо, що Україна виступить під номером 12 у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня. LELÉKA представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе. Гранд-фінал конкурсу відбудеться в суботу, 16 травня.
