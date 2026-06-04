4 червня американська акторка Анджеліна Джолі святкує 51-річчя. Володарка премії «Оскар», режисерка, продюсерка та активістка вже кілька десятиліть залишається однією з найвпливовіших і найстильніших жінок Голлівуду.

За роки карʼєри Джолі неодноразово потрапляла до рейтингів найкрасивіших жінок світу, а її виходи на червоні доріжки регулярно ставали приводом для обговорень. Акторка відома любовʼю до елегантних силуетів, стриманих кольорів і вишуканих деталей, які підкреслюють її стиль.

У різні роки акторка також вражала публіку розкішними сукнями від Versace, Ralph & Russo, Elie Saab та інших провідних брендів. Незважаючи на зміну трендів, Джолі залишається вірною елегантності, завдяки чому її образи майже не втрачають актуальності з часом.

З нагоди 51-річчя Анджеліни Джолі пропонуємо згадати її найефектніші виходи на червоні доріжки та світські заходи.

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Як змінювався стиль Анджеліни Джолі

У січні 1998 року в Лос-Анджелесі відбулася 55-та церемонія вручення премії «Золотий глобус», яка традиційно зібрала на червоній доріжці найвідоміших зірок кіно та телебачення. Серед гостей заходу була й Анджеліна Джолі, яка привернула увагу елегантним та водночас стриманим образом.

Для появи на церемонії акторка обрала сріблясту сукню міді від Giorgio Armani з асиметричним кроєм і тонкими подвійними бретелями на одному плечі. Вбрання Джолі доповнила легкою білою накидкою, відкритими босоніжками та невеликим клатчем, що гармонійно завершили образ.

У березні 2000 року Анджеліна Джолі здобула свій перший «Оскар», отримавши нагороду в категорії «Найкраща акторка другого плану» за роль у фільмі «Перерване життя». Ця перемога стала важливою віхою в її карʼєрі та закріпила за нею статус однієї з найяскравіших акторок Голлівуду.

На церемонії Джолі зʼявилася в образі, який суттєво відрізнявся від традиційних голлівудських виходів того часу. Її довга чорна сукня, темне волосся та драматичний макіяж викликали асоціації з Мортіссією Аддамс – культовою героїнею з «Родини Адамсів».

У лютому 2009 року Анджеліна Джолі відвідала 62 церемонію вручення премії BAFTA, де була номінована на нагороду за найкращу жіночу роль у стрічці «Підміна» (Changeling). Хоча статуетку того вечора акторка не отримала, її поява на червоній доріжці привернула не менше уваги, ніж сама номінація.

Для заходу Джолі обрала елегантну чорну сукню від Armani, доповнену контрастною жовтою вставкою, що проходила вздовж спідниці та корсетної частини вбрання. Незвичне поєднання кольорів додало образу виразності, а довгі хвилясті локони та обʼємне укладання помʼякшили його, зробивши більш жіночним і розслабленим.

У 2011 році Анджеліна Джолі продовжила відходити від звичних стриманих образів, дедалі частіше обираючи яскравіші кольори для світських виходів. Одним із найпомітніших став її образ на 68-й церемонії вручення премії «Золотий глобус».

Для заходу акторка обрала розкішну смарагдову сукню від Atelier Versace з довгими рукавами та акцентованою лінією плечей. Насичений колір вигідно вирізнявся на тлі традиційних вечірніх образів і став одним із найбільш обговорюваних того вечора. На церемонії Джолі була номінована на премію за найкращу жіночу роль у комедії або мюзиклі за фільм «Турист».

У 2014 році Анджеліна Джолі вкотре довела, що ефектний образ на червоній доріжці не обов’язково має складатися із вечірньої сукні. На церемонії BAFTA акторка привернула увагу стильним смокінгом від Saint Laurent, який став одним із найпам’ятніших її виходів.

Лаконічний чорний костюм із бездоганним кроєм виглядав водночас стримано та вишукано, підкреслюючи впевненість і харизму Джолі. Цей образ швидко став культовим та вкотре підтвердив її статус однієї з головних ікон стилю Голлівуду.

Одним із найефектніших став її образ на лондонській премʼєрі фільму «Вічні». Для заходу Джолі обрала вбрання від Valentino Haute Couture, яке поєднувало елементи класичного костюма та вечірньої сукні. Образ складався з жакета, білої сорочки оверсайз і пишної спідниці з подовженим шлейфом. Незвичне поєднання строгості та театральності зробило цей вихід одним із найобговорюваніших у тогочасному промотурі «Вічних».

У 2024 році Анджеліна Джолі продовжила демонструвати прихильність до стриманої елегантності та теплих природних відтінків. Одним із її помітних виходів стала поява на вечірці в Нью-Йорку з нагоди премʼєри мюзиклу «Аутсайдери», над яким акторка працювала як продюсерка разом зі своєю донькою Вівʼєн.

Для заходу Джолі обрала образ у дусі класичного голлівудського гламуру. Цей вихід став ще одним прикладом того, як акторка вміє інтерпретувати позачасову класику, залишаючись вірною власному стилю.