4 червня американській акторці Анджеліні Джолі виповнюється 50 років. За свою успішну акторську карʼєру вона отримала дві премії «Оскар» та три «Золоті глобуси».

Однак професійні досягнення Анджеліни Джолі виходять далеко за межі отриманих нагород, адже у її творчому доробку чимало фільмів, які високо оцінили глядачі. ZAXID.NET пропонує пригадати 10 культових ролей легендарної акторки.

«Перерване життя» (1999)

Сюзанна через один дурний вчинок потрапляє до божевільні. Вона з подивом спостерігає за її мешканцями, однак поступово починає з ними товаришувати, особливо з Лізою Роу, найнеспокійнішою з хворих. Саме роль Лізи Роу принесла Джолі «Оскара» за найкращу жіночу роль другого плану.

«Підміна» (2008)

Американський трилер, дія якого відбувається у 1920-х роках. Героїня Анджеліни Джолі – Крістін Коллінз, у якої викрадають сина. Невдовзі поліція повертає їй хлопчика. Однак матір підозрює, що це не її син, та робить цю справу публічною. Спершу міська влада намагається виставити її божевільною, однак згодом про зникнення її сина відкриється страшна правда.

«Містер і місіс Сміт» (2005)

У відомому бойовику Джолі грає подружню пару із Бредом Піттом. Вони – наймані вбивці, які працюють на конкуруючі агентства, про що вони дізнаються випадково, коли їхнім завданням стає вбити одне одного. Під час зйомок цього фільму між акторами виникли справжні стосунки, які закінчились скандальним розлученням Бреда Пітта з Дженніфер Еністон. Їхня хімія на екрані зробила стрічку культовою у своєму жанрі.

«Солт» (2010)

Джолі грає роль агентки КДБ Евелін Солт, яка з дитинства заслана шпигувати в США. Вона працює в російському відділі ЦРУ, однак одного дня її викривають. Аби відмити репутацію, вона отримує завдання вбити президента Росії, який приїхав до США на похорон віцепрезидента. Вона інсценує вбивство російського президента й продовжує працювати на Росію, однак невдовзі розчаровується у своїх переконаннях, адже найближчі соратники її зрадили.

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«Спокуса» (2008)

Джолі у ролі шахрайки Джулії Расселл спокушає чоловіків і обманює на гроші. Коли головний герой наважується знайти свою любов за оголошенням у газеті, він ще не знає, що на нього чекає. Дівчина з оголошення – американка, яка погоджується вийти за нього заміж. Він очікує зустрічі з невинною і скромною дівчиною, однак у його життя вривається фатальна жінка.

«Чаклунка» (2014)

Малефісента – юна чарівниця, яка вела відокремлене життя в зачарованому лісі, але одного разу все змінилося. Люди вторгися в її ліс і принесли руйнування і хаос, тому Малефісенті довелось покликати на допомогу темні сили. У запалі боротьби вона наклала страшне закляття на новонароджену дочку короля Аврору, але згодом пошкодувала про своє рішення.

«Джіа» (1998)

Біографічна драма, що стала проривом у карʼєрі Джолі. Акторка втілює на екрані топмодель 1970-х Джію Каранджі, яка померла від СНІДу. Каранджі стала однією з перших жінок, причиною смерті якої відкрито назвали вірус імунодефіциту.

«Лара Крофт» (2001)

️Хоч критики були не в захваті, цей фільм зробив Джолі світовою зіркою. Її Лара Крофт знаходить у своєму маєтку в англійському селі кімнату з годинником, який почав цокотіти з незрозумілих причин. Лара і її помічники пов'язують знахідку з парадом планет, який трапляється раз на пʼять тисяч років. Того вечора на її будинок нападають, однак їй та команді вдається втекти разом із годинником. Перетинаючи континенти, Ларі належить зіткнутися з лиходіями, які мріють використовувати годинник як ключ.

«Влада страху» (1999)

Професійний слідчий і автор декількох книг з криміналістики Лінкольн Райм через нещасний випадок опиняється прикутим до лікарняного ліжка. Але це не заважає йому досі вираховувати злочинців. Його очима і вухами стає молода поліцейська, інспекторка у справах неповнолітніх Амелія Донагі, яку грає Джолі. Коли в місті зʼявляється маніяк, саме з її допомогою Райм намагається розгадати таємний шифр, який вбивця щоразу залишає на місці злочину.

«Її серце» (2007)

Фільм розповідає про життя та смерть журналіста Данієля Перла, якого викрали прибічники Омара Шейха у Карачі у 2002 році та стратили в Пакистані в процесі його розслідування зв'язку між терористичною організацією «Аль-Каїда» та пакистанськими спецслужбами. ️Джолі зіграла дружину викраденого журналіста Маріан Перл.