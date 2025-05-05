Нову стрічку «Тривожні люди» представлять в межах кіноринку на майбутньому Каннському кінофестивалі

49-річна американська акторка Анджеліна Джолі зіграє головну роль в екранізації роману «Тривожні люди» норвезького письменника Фредріка Бакмана. Про це повідомляє Deadline.

Режисером кіноадаптації книги, що вийшла у 2019 році, стане німецько-швейцарський режисер Марк Форстер, відомий за стрічками «Бал монстрів», «У пошуках Неверленду», «Світова війна Z» і «Крістофер Робін». Сценарій до напише Девід Магі.

За інформацією видання, нову стрічку «Тривожні люди» представлять в межах кіноринку на майбутньому Каннському кінофестивалі в травні.

«Тривожних людей» уперше екранізували у 2021 році. Тоді йшлося про мінісеріал, сюжет якого розповідав про грабіжника банку та його заручників з величезною кількістю внутрішніх проблем.

У книзі розповідається про невдале пограбування банку. Воно завершується тим, що грабіжник бере в заручники групу людей під час показу квартири. У кожного заручника своя історія та життєві проблеми і страхи, які поступово розкриваються в романі.