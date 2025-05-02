Британські детективні серіали неспішні, їх дія, як правило, відбувається у маленьких містечках, а вбивцями стають звичайні люди. Ще з часів Агати Крісті винним може виявитись кожен.

«Суто англійські вбивства»

Midsomer Murders, 1997-2017, на головному фото

Детективний серіал, знятий за творами письменниці Кароліни Грем. Це історії про вбивства, скоєні у вигаданому графстві Мідсомер, розслідувати які доводиться старшому інспектору поліції Тому Барнабі. Потім його заміняє родич з таким самим прізвищем, але пригоди від того не стають менш цікавими.

«Шерлок»

Sherlock, 2010-2017

Екранізація творів Артура Конан-Дойля про пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона. Проте цей серіал зумів подивитися на класику максимально по-свіжому. Він не просто переніс романи Конан-Дойля до сучасного Лондона з усіма похідними (технологіями і новою британською політикою), а створив нові історії. Доктор перетворився на ветерана Афганістану, котрий повертається додому надломленим і розгубленим та несподівано знаходить напрочуд ексцентричного і винятково цікавого, хоча й подекуди нестерпного друга. А нишпорка з Бейкер-стріт набув імпульсивності. Серіал «Шерлок» зробив світовими зірками Бенедикта Камбербетча та Мартіна Фрімена.

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«Віра»

Vera, 2011-2019

Серіал складається з серії окремих епізодів, кожен з яких присвячений розслідуванню окремого вбивства або злочину. Головна героїня серіалу – Віра Стенгоуп, старша інспекторка у відділі кримінальної поліції вигаданого британського містечка. Вона практично схиблена на роботі і повністю підпорядковується власним, відомим їй одній демонам. Кожен окремий злочин вона бере близько до серця, і для неї головне непросто вирахувати і зловити злочинця, але і зрозуміти причини, які спонукали людину переступити межу дозволеного. Екстравагантні манери героїні викликають неоднозначну реакцію у людей. Віру Стенгоуп зіграла Бренда Блетін.

«Ґранчестер»

Grantchester, 2014-2024

Події розгортаються в 1953 році на тлі пасторальних ландшафтів. Ґранчестер – невелике містечко неподалік від Кембриджа; у його мешканців досить розмірене життя. Після війни минуло вже кілька років, але минуле не забуте. Місцевий парафіяльний священик Сідні Чемберс (Джеймс Нортон) – розумний, уважний і добре ладнає з людьми. Сідні доводиться стати детективом, коли один з його парафіян помирає за підозрілих обставин. Під час розслідування він знайомиться з інспектором поліції Джорді Кітінгом (Робсон Грін), який незабаром стає його добрим другом. Методи поліції в поєднанні з інтуїцією Сідні дають чудові результати, і Джорді починає дедалі більше довіряти другові.

«Щаслива долина»

Happy Valley, 2014-2016

Британська кримінальна драма, події якої відбуваються у Йоркширі, що у Північній Англії. У центрі подій – сержантка поліції Кетрін Кейвуд. Вона обожнює свою роботу та вважає, що саме тут вона на своєму місці. Якось до неї звертається Кевін, щоб повідомити про злочин. Спочатку він відмовляється розкривати деталі, але незабаром з'ясовується, що Кевін задумав викрасти дочку свого начальника заради викупу. На його нещастя, місцевий бандит виконує його план і запускає серію жорстоких злочинів, внаслідок чого Кетрін виявляється втягнутою в дещо набагато більше, ніж могла собі уявити. Головну роль зіграла Сара Ланкашир.