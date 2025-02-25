Після успіху шведської трилогії «Міленіум» за книгами Стіга Ларсона, особливо першої частини «Дівчини з татуюванням дракона», виконавиця головної ролі Нумі Рапас стала міжнародною зіркою. Крім того, ці фільми привернули увагу до скандинавського детектива. Успіх закріпив проєкт «Міст». Обидва мали римейки. «Дівчину з татуюванням дракона» поставив навіть сам Девід Фінчер, але більшість критиків визнає, що оригінали сильніші.

Пропонуємо п’ять скандинавських серіалів, з одного боку типових для кінематографа цього кінематографічного регіону, з іншого кожен з них є цікавим по своєму.

«Вбивство» («Злочин»)

Forbrydelsen, Данія, Швеція, Норвегія, 2007

Сара Лунд працює в поліції Копенгагена, але має намір переїхати зі своїм нареченим до Швеції. Однак у день її відльоту з непримітної знахідки у полі за містом (закривавлена ​​футболка та картка з відеопрокату) розпочинається розслідування жорстокого вбивства молодої дівчини, через яке Сара змушена відкласти від'їзд. Справа ускладнюється тим, що перша підозра падає на кандидата на посаду мера Копенгагена Трульса Хартманна.

«Міст»

Bron/ Broen, Швеція, Данія, 2011, на головному фото

Через незрозумілі обставини на мосту, який з'єднує Данію і Швецію, було відключено електрику. Як тільки ремонтники усунули проблему, на мосту було знайдено тіло ​​жінки. Урядовці обох країн досить довго вирішували, хто ж повинен взяти на себе відповідальність за вбивство та зайнятися його розслідуванням. Зрештою, за справу взялись співробітники шведської поліції. Жертва злочину була відомою персоною в їх країні. Проте виявилось, що тіла насправді два, тож до справи мають підключитись і данці. Тепер поліцейським із сусідніх держав потрібно об'єднати зусилля.

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«Що заховано у снігу»

Det som göms i snö, Швеція, 2018

Пітер Вендал, офіцер Стокгольмської поліції, після тривалої перерви повертається на службу та планує очолити департамент розслідування нерозкритих злочинів. Ці плани порушує невідома людина, яка заявила, що найвідоміший серійний вбивця у Швеції – шахрай, і він ніколи не вчиняв вбивств, за які його засудили. Це великі скандал для Швеції: нитки ведуть до високих коридорів влади, тінь падає навіть на уряд. Щоб дізнатись правду, Пітер швидко набирає групу поліцейських, з якими інші відділи відмовилися працювати, і разом вони починають шукати правду. Серіал взяв за основу ідеї знаменитого шведського криміналіста та письменника Лейфа Г.В. Перссона.

«Допит»

Forhøret, 2019

Історія починається, коли детектив Бьорн знаходить труп своєї дочки в морзі, який він відвідує через одну зі своїх справ. І хоча все говорить про самогубство, головний герой має іншу думку. Відмовляючись прийняти смерть своєї дитини Бірн, розлюченої та вбитий горем, вирішує розпочати власне розслідування. Під підозру потрапляють вісім друзів та близьких знайомих, серед яких перебуває злочинець. Чи вдасться чоловікові дізнатися справжню причину смерті рідної людини? Міні-серіал був знятий Крістофером Бо, відомим своїм дебютом «Реконструкція».

«Розслідування»

Efterforskningen, Данія, 2020

У центрі сюжету історія розслідування вбивства шведської журналістки Кім Валль. Жінка була вбита на саморобному підводному човні. Героїня планувала взяти інтерв’ю в його винахідника. Це реальна історія, яка трапилась у 2017 році. Режисером цього міні-серіалу є Тобіас Ліндхольм, постійний сценарист Томаса Вінтерберга, який написав сценарій для таких його відомих фільмів як «Полювання» та «Ще по одній». Також він писав сценарії для Девіда Фінчера.